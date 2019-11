Winnaar Brabantse Gastvrijheid Award 2019

Tijdens Das Leisure Ondernemers Festival op 19 november jl. in De Koepel in Breda is de Brabantse Gastvrijheid Award 2019 uitgereikt. In het bijzijn van 400 Brabantse ondernemers uit de vrijetijdssector maakte gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling Martijn van Gruijthuijsen bekend dat NH Collection Eindhoven Centre de winnaar is van de Brabantse Gastvrijheid Award 2019. Hiermee nemen zij de titel over van Auberge de Bonheur uit Tilburg.

Gastvrijheid is mensenwerk

De vakjury was unaniem: NH Collection Eindhoven Centre mag zich de meest gastvrije locatie van Brabant noemen. “Veel deelnemers hebben het concept van gastvrijheid in onze provincie al opvallend goed georganiseerd, maar de besten – en daarvan is NH Collection Eindhoven Centre een excellent voorbeeld – weten dat ook te vertalen in het gedrag van al hun medewerkers. Gastvrijheid is vooral mensenwerk.”, aldus juryvoorzitter Hein van Oorschot. Naast de award wint NH Collection Eindhoven Centre ook een online promotiecampagne via Omroep Brabant en extra internationale zichtbaarheid via promotie door VisitBrabant. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling: “Brabant is bourgondisch en gastvrij. Ondernemers met een hotel, restaurant of camping brengen dat dagelijks in praktijk. Zij stimuleren hiermee het toerisme en dragen bij aan de aantrekkingskracht van de regio. Dat is extra belangrijk in een tijd dat de arbeidsmarkt krap is en onze bedrijven talent uit binnen- en buitenland goed kunnen gebruiken.”.

Succesvolle 2de editie Brabantse Gastvrijheid Award

Na een succesvolle eerste editie van de Brabantse Gastvrijheid Award in 2018, werd dit jaar het gastvrijheidsprogramma uitgebreid. Het programma omvatte onder meer bijeenkomsten en tips van experts, challenges, online trainingen en heel veel inspiratie van alle deelnemers onderling. Maar liefst 135 locaties schreven zich dit jaar in voor de Award. De winnaar is door een professionele vakjury gekozen op basis van hun inschrijving, online zichtbaarheid, uitgebreide reviewanalyse, een mystery bezoek en publieksstemmen. De vakjury bestond uit Hein van Oorschot (juryvoorzitter), Frans Goenee (Inspiratie manager Efteling), Coen Schelfhorst (eigenaar OOKs Hospitality & GuestHouse Hotels), Eric Andersen (Docent Food & Gastronomie Breda University) en Heleen Huisjes (Directeur VisitBrabant. De Brabantse Gastvrijheid Award 2019 werd mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Efteling, Koninklijke Horeca Nederland, BUas, Omroep Brabant en VisitBrabant.

Meer Duitse toeristen naar Brabant

De bekendmaking vond plaats tijdens Das Leisure Ondernemers Festival, georganiseerd door VisitBrabant. Zo’n 400 ondernemers kregen inzichten in de Duitse toerist en hoe je deze gast gastvrij ontvangt. De uitreiking van de Gastvrijheid Award paste dan ook perfect in het programma. Het festival was specifiek gericht op de Duitse toerist, omdat deze markt de Brabantse vrijetijdseconomie nog veel kansen biedt. Met bijna 18 miljoen inwoners alleen al in Noordrijn-Westfalen ziet VisitBrabant een hoog marktpotentieel. En er zit nog steeds groei in. VisitBrabant speelt hier met haar marketingactiviteiten op in.