Nominaties Horecava Innovation Award 2020 bekend

Volledig herbruikbare kopjes van koffiedrap, diervriendelijke ganzenlever, een oven die het product herkent dat erin gaat, gasten die zelf hun bestelling plaatsen middels spraaksturing, of met hun eigen smartphone, na scannen van een QR code. Het is slechts een selectie uit de genomineerde innovaties voor Horecava Innovation Award 2020; dé jaarprijs voor de beste innovaties in de Nederlandse foodservice branche. Een onafhankelijke jury selecteerde uit ruim 170 inzendingen in vier categorieën, zestien kanshebbers op de titel.

Op de openingsdag van de 64ste Horecava, maandag 13 januari 2020 in RAI Amsterdam, worden de categoriewinnaars, overall winnaar en winnaar van de Duurzaamheid Award Karel de Vos bekend gemaakt. De overall winnaar mag rekenen op een fraaie wisselbeker, eeuwige roem en volop aandacht in de media.Verreweg de meeste innovaties vielen traditiegetrouw in de categorie Food & Beverage. Opvallend veel alternatieven voor vlees en veganistische producten, waarvan sommige verrassend smakelijk. De jury is verheugd dat op dit terrein grote stappen worden gemaakt, want plant-based koken lijkt de toekomst te hebben. Ook veel diervriendelijke vleesproducten en gezonde, eiwitrijke maaltijdcomponenten kwamen op de proeftafel. Opvallend weinig nieuwe snacks dit jaar, wel veel creatieve oplossingen voor situaties waarbij de kok zelf niet aanwezig kan zijn in de keuken. Circulair denken krijgt voet aan de grond in de categorie Concepts, Interior & Design, in de vorm van producten die in hun geheel kunnen worden hergebruik. Verrassend creatief zijn diverse ingezonden totaalconcepten voor foodservice en hotellerie. Bij Equipment & Services inspireert de krapte op de arbeidsmarkt tot ontwikkeling van zelfdenkende en tijdbesparende apparatuur. Verder creatieve oplossingen voor koken en afwassen op de vierkante meter onder de inzenders. Bij Digital, Apps & Social Media doet het voice gestuurd bestellen en geven van opdrachten zijn intrede. Augmented Reality (AR) wordt ingezet om bijvoorbeeld virtueel zelf het servies te ontwerpen bij je eigen gerechten.

Na een lange dag zorgvuldig proeven, keuren en testen kwam de onafhankelijke jury, bestaande uit ondernemers, deskundigen en vakjournalisten, tot zestien veelbelovende genomineerden. Klik hier voor een overzicht van de genomineerden.