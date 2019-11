Studenten van het ROC van Twente worden Booking Experts

Maureen Ilboga is afgelopen week begonnen met het introduceren van Booking Experts op het ROC van Twente in Enschede. Bijna 100 eerstejaarsstudenten van de opleiding MBO Travel, Leisure & Hospitality zullen in het kader van het leren werken met een reserveringssysteem gebruik gaan maken van hét alles-in-1 reserveringssysteem van Booking Experts. In een periode van 10 weken gaan ze aan de slag met de academy.

“Booking Experts wil al jaren een bijdrage leveren aan het leerproces op onderwijsinstellingen van reserveringssystemen voor de recreatiebranche. Daarnaast merkten we dat de vraag uit de markt hieraan bijdroeg, omdat onderwijsinstellingen nu vaak werken met verouderde systemen die de praktijk niet meer vertegenwoordigen”, aldus Maureen. Door deze lessen aan te bieden wordt de basiskennis van de studenten over een reserveringssysteem verhoogd.

Booking Experts helpt sinds 2011 dagelijks vakantieparken, campings, hotels en andere verhuurorganisaties met hét alles-in-1 reserveringssysteem. De slimme software draagt bij aan de automatisering van recreatiebedrijven. Booking Experts neemt hiermee het werk van deze bedrijven uit handen, waardoor zij zich weer kunnen focussen op het verzorgen van de gasten.