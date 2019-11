Nieuwe commercieel directeur van Landal GreenParks

Mikael Andersson is benoemd tot Chief Commercial Officer en lid van het directieteam van Landal GreenParks. Andersson volgt Erik van Essen op, die zijn loopbaan buiten Landal voortzet. Mikael Andersson (49) is geboren in Zweden en heeft een brede internationale werkervaring in Zweden, Nederland, Groot-Brittannië en Spanje. Hij woont sinds augustus 2012 in Nederland en was de afgelopen 5,5 jaar in dienst bij We Fashion Group, sinds januari 2015 in de functie van Chief Operating Officer. Daarvoor werkte hij o.a. voor NH Hotels en Expedia. “Na een uitstap naar de fashion retailbranche, verheug ik me op nieuwe uitdagingen in de hospitalitybranche en de verblijfsrecreatie. Landal GreenParks is een prachtig merk, met internationaal gezien een enorm groeipotentieel,” aldus Mikael Andersson.

Andersson zet zijn vorige maand gestarte werkzaamheden voort: het internationale team compleet maken, de commerciële projecten inhoud en voortgang geven, waaronder de implementatie van een nieuw revenue managementsysteem, focus op verdere optimalisatie van de websites en het doorontwikkelen van het Contact Center. Als commercieel directeur completeert Andersson het directieteam van Landal GreenParks, dat verder bestaat uit algemeen directeur Dirk Anbeek, financieel directeur Elke Snijder en operationeel directeur Jeroen Mol.