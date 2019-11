Lancering vernieuwde 3D Waterkaart van Nederland!

Wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt? Wat kunnen we doen om overstromingen te voorkomen? En wat gebeurt er als de rivier vervuilt? Dat kun je ervaren met behulp van een 3D Waterkaart. De 3D kaart is een waterbak die al sinds 2010 te leen is bij het Nederlands Watermuseum. Sinds die tijd is er een hoop veranderd. Daarom hebben Rijkswaterstaat, het Nederlands Watermuseum, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Made-by-Mistake en TNO de waterbak aangepast. De eerste vernieuwde 3D Waterkaarten worden uitgereikt in het Nederlands Watermuseum op woensdag 27 november a.s. in het bijzijn van leerlingen van de Pieter Brueghelschool uit Arnhem en diverse genodigden aan Marcelien Bos-de Koning (burgemeester van de Noordzee) en Kinsey van Deelen (jeugdbestuurder Waterschap Rijn en IJssel). Op deze manier ontmoeten ‘zoet’ en ‘zout’ water elkaar net als in de 3D Waterbak. Maarten Kleinhans, “professor water en zand” van de Universiteit Utrecht, begeleidt de leerlingen bij de lancering van de vernieuwde waterbak en geeft tekst en uitleg.

Aanpassingen

In de nieuwe waterbak zijn de belangrijkste veranderingen in en om het Nederlandse water opgenomen. Zo zijn de windmolenparken op de Noordzee toegevoegd, is de vismigratierivier bij de Afsluitdijk nagemaakt en heeft de zogenoemde zandmotor bij Ter Heijde een plek gekregen. Ook zijn de Tweede Maasvlakte, de Marker Wadden en Noordwaard in de waterbak zichtbaar. De 3D Waterkaart is al jaren een groot succes. Dat komt onder meer door de eenvoud van de bak en doordat de bak geschikt is voor alle leer- en denkniveau’s van de leerlingen. Daarnaast wordt er met echt water gewerkt.

Te leen

Het Nederlands Watermuseum geeft de 3D Waterkaarten kosteloos in bruikleen. Interesse in het lenen van de kaart? Neem vrijblijvend contact op met het museum om de mogelijkheden te bespreken.