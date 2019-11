booq QR-bestellen genomineerd voor Horecava Innovation Award

Oplossing booq QR-bestellen van Eijsink is genomineerd voor de Horecava Innovation Award 2020, de jaarlijkse prijs voor de beste innovaties in de Nederlandse foodservice branche. Tijdens de opening van de 64e editie van de Horecava op maandag 13 januari in de RAI Amsterdam worden de categoriewinnaars, winnaar van de Karel de Vos Duurzaamheid Award en overall winnaar bekendgemaakt.

Oplossing personeelstekort

Het personeelstekort in de horeca dwingt ondernemers tot andere vormen van gastvrijheid en service. QR-bestellen is eenvoudig: gasten scannen een QR-code met hun smartphone en kunnen direct online bestellen. Het is niet nodig een app te installeren, te navigeren naar een website of in te loggen. “Het mooie van booq QR-bestellen is dat online en offline service elkaar versterken” vertelt commercieel directeur René Eijsink. “Geen wachttijd meer voor gasten, meer rust voor je team, en extra flexibiliteit en omzet voor de ondernemer. Én deze digitale medewerker is nooit ziek of op vakantie. Doordat de bestellingen gewoon door de bediening uitgeserveerd worden, kun je nog steeds echt het verschil maken met een vriendelijke glimlach. Scannen, bestellen, betalen en klaar!“

Het innovatieve booq QR-bestellen biedt overal ongekend veel nieuwe mogelijkheden: op het terras, in het theater, de snackbar of als roomservice in hotelkamers. Zelfs op plekken waar de personele bezetting voorheen ingewikkeld was, zoals bij strandbedden. Eijsink: “Uniek aan onze QR-oplossing is dat deze volledig integreert met je kassa, bar-/keukenschermen, webshop, bestelzuil en backoffice. Bovendien zit booq QR-bestellen vol slimme opties waaronder cross- en upselling via pop-ups in het bestelproces, meertaligheid, dark-mode en verschillende betaalmethodes zoals iDEAL, creditcard of boeken op kamer.” De veelzijdigheid en integratie-mogelijkheden van booq QR-bestellen trok de jury over de streep, maar heeft ook al ondernemers in de praktijk overtuigd. Alexander Balk, eigenaar van Alexander Beach Club Noordwijk, vindt het bijvoorbeeld een ideale oplossing voor service op het strand. “Gasten bestellen vanaf hun strandbed en reageren heel positief. En bestellingen komen automatisch op onze bar- en keukenschermen, waardoor we ze supersnel kunnen klaarmaken en uitserveren.”

Tweede stemronde

De jury selecteerde in vier categorieën zestien veelbelovende producten en diensten uit bijna 200 inzendingen. booq QR-bestellen is genomineerd in de categorie Equipment & Services en wordt op 3 december live aan de jury gepresenteerd, in een tweede stemronde. “booq QR-bestellen is door onze eigen mensen ontwikkeld op basis van wensen en praktijkervaringen uit de markt, dus deze nominatie is voor ons extra bijzonder”, aldus René Eijsink. “We kijken vol enthousiasme uit naar december!”