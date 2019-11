Europa-Park opent nieuwe darkride Snorri Touren

Aanstaande zaterdag 23 november 2019, de eerste dag van de winteropenstelling, opent het Duitse Europa-Park officieel de deuren van zijn nieuwe en innovatieve familieattractie, de darkride Snorri Touren. Een Nederlands bedrijf was nauw betrokken bij het ontwerp en de productie. In Snorri Touren maken bezoekers in 4,5 minuut een geweldige multimediale ontdekkingstocht met de olijke, zesarmige octopus Snorri. Zij reizen in rubberboten naar de bonte onderwaterwereld van het magische eiland Rulantica. Daar wachten 7 spannende landschappen op de kleine en grote avonturiers. Sommige landschappen zijn lieflijk – met feestvierende trollen en lieftallige zeemeerminnen – maar er liggen ook gevaren op de loer zoals de machtige zeeslang Svalgur. Aan het eind van de reis komen bezoekers aan in een halve dome (koepel) om een multimediale film te zien én te beleven. Deze combinatie van een ride met een bewegend platform is een innovatie van Mack Rides, het moederbedrijf achter Europa-Park.

Darkride met nieuwe technologie

Snorri Touren bevindt zich in het Scandinavische themagebied. In de nieuwe attractie is zoveel te zien en te ontdekken dat één rit niet genoeg is. Snorri Touren is een combinatie van een klassieke darkride (met o.a. animatronics) en nieuwe technologie waaronder geïntegreerde media, verlichting en special effects. De darkride is toegankelijk voor alle bezoekers (kinderen tot 8 jaar én 130 cm onder begeleiding) en is vooral ontworpen voor families met jonge kinderen. Europa-Park heeft de attractie ontwikkeld met Mack Animation en Mack Rides in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Jora Vision dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van dit soort attracties. Jora Vision was betrokken bij het hele traject, van ontwerp tot de productie van de sets. Met Snorri Touren wil Europa-Park zijn bezoekers warm maken voor het nieuwe waterpark Rulantica dat op donderdag 28 november 2019 wordt geopend en waarvan Snorri de nieuwe mascotte is. De naam Snorri is afgeleid van Snorri Sturluson, de geschiedschrijver die in de 13e eeuw de Noordse mythologie optekende waarop de verhalen van Rulantica zijn gebaseerd. In het overdekte waterpark met 7 themazones kunnen zowel volwassenen als kinderen het hele jaar door genieten van avonturen in 25 spannende familieattracties, waaronder 17 glijbanen en een groot golfslagbad. Waterpark Rulantica ligt op een steenworp afstand van het attractiepark en heeft een gelimiteerde capaciteit; bezoekers kopen vooraf online een ticket voor een bepaalde dag. Klik hier voor informatie.