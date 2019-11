Roompot Vakanties breidt internationaal aanbod met meer dan 20 parken uit

Roompot Vakanties breidt zijn internationale aanbod uit. Hiervoor slaan Europa’s nummer twee en Sandaya de handen in elkaar. 21 mooie parken op absolute toplocaties zijn voortaan boekbaar op de website van Roompot Vakanties.Uit een keuze van meer dan 150 vakantieparken en 18.000 accommodaties boeken jaarlijks miljoenen Nederlanders, Duitsers en Belgen hun vakantie op de website van Roompot Vakanties. Het brede aanbod en de aandacht voor kwaliteit en service maken van Roompot Vakanties Nederlands grootste en Europa’s tweede aanbieder van vakantiewoningen.

Om de stijgende vraag naar een leuke vakantiewoning te kunnen beantwoorden en gasten een ruimere keuze te kunnen aanbieden, is Roompot Vakanties voortdurend op zoek naar kwaliteitsvolle vakantieparken op een toplocatie. In 2019 ontwikkelde en opende Roompot hiervoor het nieuwe en duurzame park Water Village in Zeeland, kondigde het de uitbreiding aan van bestaande parken en ging het nieuwe partnerships aan met unieke parken, zoals Waterpark Terkaple, Waterpark Langelille en van Park Zeedijk in Zuid-Holland. Deze maand maakte Roompot ook de komst bekend van Vakantiepark VeerseKreek in 2021 en luxe resort Duinrand in 2022. Dankzij de samenwerking met het gerenommeerde Sandaya zullen de gasten van Roompot Vakanties ongetwijfeld opmerken dat 21 vier- en vijfsterren vakantieparken het aanbod in Frankrijk, Spanje en België op www.roompot.nl komen versterken. Die schitterende parken van Sandaya staan garant voor een weergaloze vakantie in een premium vakantiewoning op een fantastische locatie in Frankrijk, Spanje en België. Elke premium cottage van Sandaya beschikt standaard over airco, een televisie, een vaatwasser en wifi. Ook de aquaparken zijn op die zonnige bestemmingen erg geliefd, zelfs bij de allerkleinsten die in alle veiligheid plezier kunnen maken in baby- en kleuterglijbanen, peuterbaden etc. De sport- en animatieactiviteiten maken het geheel compleet. Niets moet, alles mag…

In totaal biedt Roompot Vakanties voortaan 19 parken van Sandaya in Frankrijk aan, 1 in Spanje en 1 in België. Het aanbod sluit prima aan met dat van Roompot Vakanties, waarvan de meeste parken net als die van Sandaya meestal nabij of direct aan het water zijn gelegen.