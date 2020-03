Openingsweek Klimrijk Brabant

Klimrijk Brabant heeft afgelopen dagen 129 vogelhuisjes mogen ontvangen als betaling voor een klim op de hooggelegen parcoursen. Bezoekers konden ter gelegenheid van de seizoensopening hun portemonnee thuis houden, mits ze een nestkastje meenamen voor kool- en pimpelmeesjes. Klimrijk had ook nog tafels met verf klaargezet, zodat wie wilde zijn of haar huisje kon pimpen. Het park bij Veldhoven hoopt met de nestkastjes zo veel mogelijk kool- en pimpelmezen aan te trekken om zo de processierups te bestrijden. Deze vogels zijn namelijk dol op deze rupsen en voeren deze ook aan hun jongen.

Grote opkomst

General manager Huub Wijnen is heel blij met de grote opkomst. “Het is heel mooi om te zien dat zo veel mensen het slechte weer hebben getrotseerd om bij ons langs te komen en een vogelhuisje mee te nemen. Met dit aantal kunnen we echt groot uitpakken en hopelijk levert het zo veel mezen op dat we geen andere manieren nodig hebben om de processierupsen te bestrijden.” De nestkastjes werden gebracht door gezinnen, kinderen en volwassenen. Vrijdag kwam zelfs een BSO met vijftien kinderen langs, ieder met een eigen vogelhuisje, die ter plekke ook nog door de deelnemers werden versierd. Wijnen: “Bijna iedereen die langs is gekomen, heeft er nog een eigen draai aangegeven. Super leuk om te zien.” De huisjes worden meteen deze week opgehangen. Ze worden verspreid over het terrein van Klimrijk.

Zeven parcoursen

Bij Klimrijk Brabant zijn er zeven parcoursen met elk een eigen moeilijkheidsgraad. De lengte van de routes varieert van 110 tot 200 meter en de hoogte van de routes varieert van twee tot tien meter in de lucht. De vogelhuisjesactie gold van 26 februari tot en met 1 maart. Klik hier voor informatie.