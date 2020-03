Nederlanders laten hun vrije tijd niet verpesten door Coronavirus

Met de waarschuwingen vanuit de overheid en steeds meer evenementen en beurzen die niet doorgaan, wordt een weekendje weg er niet aantrekkelijker op door de uitbreek van het Coronavirus. Maar laat men zich tegenhouden om een hotelovernachting te boeken nu het virus ook in Nederland is geconstateerd? De cijfers van HotelSpecials tonen aan dat mensen voorzichtiger worden, maar nog niet bang zijn.

Volgens HotelSpecials, specialist in hotelovernachtingen dicht bij huis, weerhield de gemiddelde Nederlander zich er niet van om een hotel te boeken sinds de uitbreek van het Coronavirus in december. Het virus had nauwelijks impact op het aantal boekingen via HotelSpecials. De dagen nadat het Coronavirus in Nederland was geconstateerd, zag HotelSpecials een lichte daling in het zoekgedrag van de consument. Echter, heeft de daling in zoekgedrag het afgelopen weekend niet doorgezet. Verder blijft ook het aantal annuleringen van reeds geboekte overnachtingen via HotelSpecials nagenoeg stabiel.

Ondanks dat het moeilijk in te schatten is wat voor effect het Coronavirus heeft op het reisgedrag van de Nederlander, maakt HotelSpecials zich nog geen zorgen. Men blijft altijd de drang houden om te reizen. Na de uitbraak van het SARS-virus in 2002 is het reisgedrag ook binnen enkele maanden weer bijgetrokken. Voor de koopjesjagers die niet bang zijn, ziet HotelSpecials juist een uitgelegen kans om een weekendje weg te gaan. De verwachting is dat de hotels hun prijzen terugschroeven vanwege last minute annuleringen vanuit het buitenland. Een nachtje weg binnen Nederland wordt de komende periode dus een stuk goedkoper.

foto: HotelSpecials.