Beste Werkgever 2019-2020 in vrije tijd, reizen en cultuur

De medewerkers van Nederland hebben gesproken. Zij riepen Apenheul uit tot de Beste Werkgever van 2019-2020 in vrije tijd, reizen en cultuur. Dat heeft Effectory bekend gemaakt op basis van haar jaarlijkse Beste Werkgevers onderzoek. In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden meer dan 500.000 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Dit eerlijke én gratis keurmerk is alleen te behalen, door wat eigen medewerkers over hun organisatie als werkgever zeggen. De winnaars per branche mogen zich nu een jaar lang ‘Beste Werkgever 2019-2020 noemen. In vrije tijd, reizen en cultuur is dat Apenheul. Op 18 maart maakt Effectory tijdens het Happy People – Better Business event bekend wie van alle branchewinnaars de hoogste score heeft gekregen en dus de Beste Werkgever van Nederland is. Dat gebeurt binnen twee categorieën: organisaties met meer of minder dan 1.000 medewerkers. Klik hier voor informatie.