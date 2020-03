Scoutinglandgoed Zeewolde is nieuwe beheerder van WIJ-land

Gastvrije Randmeren en Scoutinglandgoed Zeewolde zijn op 25 februari 2020 een overeenkomst aangegaan voor het beheer van natuurhaven WIJ-land. In het Scoutinglandgoed, gelegen naast WIJ-land aan het Nuldernauw, ziet Gastvrije Randmeren een goede partner voor het dagelijks beheer en het gastheerschap van deze natuurhaven. WIJ-land maakt deel uit van een netwerk van 14 havens in beheer van Gastvrije Randmeren. Het zijn buitenplaatsen in de Randmeren waar recreanten kunnen aanleggen voor een uniek verblijf in een natuurhaven of op een onbewoond eiland. Peter Messerschmidt, directeur van het Scoutinglandgoed, geeft aan blij te zijn met deze nieuwe samenwerking: “Als organisatie zijn wij goed toegerust voor deze taak. Daarnaast is Gastvrije Randmeren een organisatie met een netwerk waar we graag deel van uitmaken en de natuurhavens van Gastvrije Randmeren passen qua gevoel goed bij het ‘Avontuur in de natuur’ dat wij willen bieden.” Directeur Rita Braam: “Wij zijn blij dat het Scoutinglandgoed als beheerder van WIJ-land gaat optreden. Het is voor ons een nieuwe manier van werken om een samenwerking aan te gaan met een maatschappelijke partner. Dit biedt een unieke kans om kwaliteit en continuïteit in beheer, onderhoud en gastheerschap te waarborgen.”

Over Gastvrije Randmeren

De coöperatie zorgt namens 16 randmeergemeenten voor beheer en onderhoud van de recreatieve functies van de randmeren tussen Almere en Kampen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vaarwater, fietsverbindingen en recreatie bij aanlegplaatsen en eilanden. De gemeenten dragen daarvoor samen de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Deze coöperatieve samenwerking is in 2013 in het leven geroepen om los van elkaar werkende samenwerkingsverbanden in de Veluwerandmeren en de zuidelijke Randmeren te verbinden. Voor meer informatie: www.gastvrijerandmeren.nl

Over Scoutinglandgoed Zeewolde

Aan de oevers van het Nuldernauw, in het Hosterwold is een unieke plek, midden in de natuur, waar kinderen en jongeren samen uitdagende activiteiten beleven op en rondom het water en in de natuur: Scoutinglandgoed Zeewolde! Een duurzaam ingericht terrein waar Scouting zichtbaar is voor de samenleving en vooral door te doen ontwikkeling plaats vind. Een echte plek voor een avontuur in de natuur. Voor meer informatie: www.scoutinglandgoed.nl