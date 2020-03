(Marketing) Drenthe genomineerd voor een Dutch Marketing Award

Marketing Drenthe is genomineerd voor de Dutch Marketing Award in de categorie internal branding. De Dutch Marketing Awards zijn de meest prestigieuze marketing awards van Nederland. Een vakprijs van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA), het Platform innovatie in Marketing (PIM) en het vakblad Adformatie.

Drenthe een bijzonder geval

Normaal gesproken worden organisaties genomineerd, waarvan de medewerkers het merk van binnen uit tot leven brengen. De medewerkers maken in hun gedrag waar wat het merk belooft. In het geval van Drenthe is Marketing Drenthe genomineerd. “Maar omdat de marketing van Drenthe een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zijn eigenlijk alle bedrijven en organisaties die het merk ‘Drenthe, Oerprovincie van Nederland’ uitdragen genomineerd”, aldus Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe.

We doen het goed

Drenthe is genomineerd omdat de toeristische sector het merk op een consistente manier naar buiten brengt en de gasten dit herkennen. Marketing Drenthe biedt de bedrijven hiervoor praktische handvatten met o.a. een merkgids, workshops, een huisstijltoolkit en een Drentse beeldbank. Daarnaast vindt de jury ‘Drenthe, Oerprovincie van Nederland’ een relevante, onderscheidende en geloofwaardige positionering. Een positionering die verankerd is in het DNA van de provincie. De campagnes van Marketing Drenthe sluiten hier goed bij aan.

Voor deze nominatie stuurde Marketing Drenthe al een uitgebreid dossier over de marketing van Drenthe naar NIMA. Naast Marketing Drenthe kunnen ook Dance4life, Image Builders en Young Capital de prijs in de wacht slepen. Eerdere winnaars waren onder meer Transavia, WE Fashion, Hallmark en Coolblue. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 26 maart in Amsterdam.