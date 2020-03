Comfortabel slapen met ’n dosis natuur

Hoe vier je vakantie omgeven door natuur zonder dat je op een dun matje in een tentje bivakkeert? Waar vind je het echte kampeergevoel in plaats van dat je hutje mutje op een vakantiepark logeert?

Speciaal voor iedereen die houdt van het buitenleven, maar niet ten koste van basiscomfort, heeft Huttopia, specialist in natuurcampings en –accommodaties, eigen verblijfsformules ontwikkeld. Bijzondere accommodaties die worden gemaakt van canvas en hout, om ze zo onopvallend mogelijk in het landschap in te passen. Denk daarbij aan grote stoere tenten als de Trappeur, houten chalets als de Cabane of ‘best of both worlds’: de Cahutte. Elke accommodatie vorm heeft zijn eigen charme en mate van comfort. De basis, een goed matras, is er altijd. De aanwezigheid van het andere comfort, zoals een eigen badkamer is afhankelijk van het type. Huttopia kiest voor elke accommodatie het beste plekje; uitzicht, leefruimte rondom, privacy en natuurlijk de natuur zijn aspecten waar altijd rekening mee wordt gehouden. Liever een boom laten staan, dan kappen, is het uitgangspunt. Het materiaal voor de tenten en blokhutten wordt zorgvuldig geselecteerd, zo kiest Huttopia bijvoorbeeld natuurlijk en onbehandeld hout.

De Cahutte – best of both worlds

Deze bijzondere accommodatie op palen combineert het comfort van een houten chalet met de slaapervaring van een tent. Beneden vind je het leefgedeelte met kitchenette, eethoek, badkamer, houtkachel en keukenblok, boven is het slaapvertrek voor een heerlijke nachtrust onder tentdoek. Ofwel inslapen op het tjirpen van de krekels en het ruisen van de wind, maar wakker worden met een verfrissende douche en ontbijt op je houten terras. De Cahutte is een van de accommodaties die Huttopia in eigen beheer heeft ontwikkeld en waarin canvas & hout altijd de hoofdrol spelen. De Cahutte vind je op een aantal locaties van Huttopia, zoals Huttopia Village Dieulefit van € 80 – € 230 per nacht en Huttopia Camping Lac de Rillé.

De Trappeur – stoer en ruim

Ruimte en comfort, dat typeert de Trappeur, een stoere lodgetent met dikke houten palen en stevig canvas. De Trappeur is er in verschillende grootte, van de nieuwe Trappeur Duo (2 personen) tot de Trappeur Village die zowel binnen als buiten ruimte genoeg heeft voor een gezin met 2 volwassenen en drie kinderen. In de ene slaapcabine vind je een tweepersoonsbed en in de andere een ruim stapelbed: tweepersoonsbed onder en enkel bed boven. Met een eigen badkamer, een kooktoestel, plancha en zitje op het grote privé terras, heeft iedereen altijd een gevoel van vrijheid. Temeer omdat je buren op ruime afstand staan. De Trappeur staat op veel Huttopia locaties, waaronder Huttopia Camping Baie du Mont St. Michel of Huttopia Lanmary-Perigord (prijs voor een overnachting van € 59 – € 215,- per nacht).

De Cabane – 100% hout

De Cabane, gebouwd met natuurlijk en onbehandeld hout is een ruime ‘blokhut’ met een stoer uiterlijk en veel comfort binnenin. Twee aparte slaapvertrekken, een ingerichte keuken, eettafel, zitje, badkamer en een ruime bovenverdieping zorgen voor een fijn verblijf, welk seizoen het ook is. Een sfeervolle houtkachel geeft dat extra beetje comfort op een kille avond. De Cabane heeft ook verwarming, zoals op Huttopia Camping Bozel-en-Vanoise in de Franse Alpen. De houten veranda van de Cabane is altijd gericht op het mooie uitzicht of de natuur.

Ontwikkeling in eigen beheer

De Cahutte, Trappeur en Cabane zijn slechts drie van de verschillende accommodatievormen die Huttopia biedt en in eigen beheer ontwikkelt. De organisatie besteedt veel zorg en aandacht aan de realisatie, van het ontwerp tot en met de productie zodat alle accommodaties aan de hoge Huttopia-standaards voldoen. De filosofie die de bouwstijl bepaalt, vind je ook terug in de stijl van het restaurant en de andere publieke ruimte. Het zwembad is omgeven door een houten hek i.p.v. metalen hekwerk en ook het restaurant en de recepties zijn opgetrokken uit hout. Klik hier voor informatie.