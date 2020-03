Zomerseizoen Plaswijckpark van start

Op 28 maart start het zomerseizoen in Plaswijckpark. Dat betekent nog meer plezier in dit gezellige familiepark dat het hele jaar geopend is. Naast de dieren bekijken in Dierenwijck, je uitleven in binnenspeeltuin Huis in de Heuvel en rondcrossen in de Verkeerstuin, kan je vanaf begin april ook waterpret beleven in de compleet vernieuwde Havenspeeltuin. Zoef van de glijbaan of speel met de waterspuiten met heerlijk verwarmd water. Plaswijckpark is een vriendelijk en veelzijdig familiepark dat het hele jaar geopend is. Het park is opgedeeld in drie ‘wijcken’, waar van alles te beleven is. In Speelwijck kunnen kinderen zoveel ravotten als ze maar willen. Race als een doorgewinterde wegpiraat door de Verkeerstuin, lach zo hard je kan tijdens de theatervoorstelling en maak zoveel rondjes als je wilt in de draaimolen. Met slecht weer leef je je lekker uit in binnenspeeltuin Huis in de Heuvel, waar je alles mag doen wat thuis niet mag. Bij lekker weer zorgt de vernieuwde Havenspeeltuin voor verkoeling. In dit waterparadijs vind je een glijbaan, diverse waterstralen en spuitende rotsen.

In Plaswijckpark is het een echte beestenboel met verschillende dieren die je van dichtbij kunt bekijken of zelfs kunt aaien. Maak kennis met onder andere wallabies, stokstaartjes, uilen, otters en verschillende apen. Ook kun je in Dierenwijck slingeren als een aap in de Apenspeeltuin, spetteren in de Avonturenbeek of op een vlot springen in de Vlottenvaart. Wandelwijck is de perfecte ‘wijck’ voor een beetje rust. Hier kun je picknicken op de Picknickweide, meer dan 40 soorten rozen ontdekken in het Rosarium en in de Engelse tuin de fonteinen bekijken. Klik hier voor informatie