De gemeente Tilburg verstevigd op korte termijn haar positie als vooruitstrevende leisure gemeente met de komst van de Gaming Factory. Naast een prachtige innovatieve attractie, biedt de gemeente Tilburg straks ook in samenwerking met de Gaming Factory, werk- en leerplekken aan voor speciale groepen jongeren. Een unieke samenwerking, waarmee de gemeente aantoont open te staan voor innovatieve leisure ontwikkelingen. In de Gaming Factory worden bezoekers in een gethematiseerde hal van circa 1500 m2, ondergedompeld in de wereld van games. Naast innovatie virtual reality en e-sport games, kan er ook gespeeld worden op (oudere) arcade games. De Gaming Factory is gebaseerd op een concept van KWAN Leisure, op initiatief van twee ervaren Tilburgse ondernemers. De attractie wordt gevestigd in een voormalige fabriek, goed bereikbaar aan de rand van het stadscentrum. Een unieke leisure bestemming voor Tilburg en de plaats waar jongeren straks elkaar gaan ontmoeten, gaan spelen en leren over gaming in al haar facetten.