Start Fortenseizoen 2020

In het weekend van 18 en 19 april gaan de forten van de Waterlinies in Nederland weer open voor bezoekers. Onder het motto ‘Forten in vrijheid’ presenteren alle forten in Nederland zich tijdens de start van het Fortenseizoen op veelzijdige wijze aan een groeiend aantal bezoekers. Vrijheid was er niet altijd op de forten. Ze hadden vooral een militaire functie, want waterlinies waren bedoeld om de vijand tegen te houden met het onder water zetten van land (inundaties). Tijdens WOII werden de forten vooral bezet door de Duitsers. Ook hier was vrijheid ver te zoeken. De herbestemming van het militaire erfgoed en de diversiteit aan nieuwe functies die je vindt op de forten is illustratief voor de vrijheid van vandaag. ‘Forten in vrijheid’ sluit aan bij de landelijke aandacht voor de viering van 75 jaar vrijheid. Toegankelijk voor iedereen illustreren ze als geen ander dat de militaire functie is overgenomen door een maatschappelijke, zodat alle Nederlanders met volle teugen kunnen genieten van een uniek stuk (cultuur)historie. Bekijk het programma van de start van het fortenseizoen op forten.nl. Na de Tweede Oorlog, toen de 19e-eeuwse forten niet meer bruikbaar waren voor onze landsverdediging, raakten de forten in verval. Vanaf de jaren ’90 kwam er weer aandacht voor het historisch militaire erfgoed en werd er door overheden en natuur beherende organisaties naar nieuwe gebruiksfuncties gezocht. Inmiddels zijn deze bijzondere groene parels rondom de Randstad steeds vaker opengesteld voor het publiek. Forten in vrijheid betekent een uniek recreatief aanbod door heel Nederland. Je vindt er kunst, theater en muziek, terrasjes, sauna, escape rooms, historische rondleidingen, lunch, brunch of diner, wandel- en fietstochten door UNESCO Werelderfgoed, tentoonstellingen, zeldzame plant- en diersoorten, musea en eindeloos veel activiteiten voor kinderen, zoals boogschieten, een kanon afschieten of speuren tijdens een speurtocht. Alle informatie over de activiteiten is te vinden op www.startfortenseizoen.nl. De waterlinies vormen gezamenlijk het grootste culturele erfgoed van Nederland. In 2020 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam heeft al vanaf 1996 de UNESCO-status. Beide linies zijn erfgoed van wereldniveau. Samen laten ze zien hoe groot die militaire verdediging met water als bondgenoot was.