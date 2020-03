Rendement op vermogen? Investeer in een tweede woning.

Huishoudens in Nederland zijn redelijk vermogend. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er 2,7 miljoen huishoudens met een vermogen van meer dan 100.000 euro. Intussen is de rente op spaartegoeden nul of zelfs negatief. De aandelenbeurzen fluctueren en de rente op obligaties is laag. Kortom, het wordt steeds moeilijker om rendement te maken op vermogen. Vastgoed in de vorm van een tweede huis kan uitkomst bieden. Als investeringsobject met een aantrekkelijk rendement, of als een waardevast tweede thuis waar u zelf van kunt genieten. Investeren in een tweede huis biedt een vast jaarlijks rendement dat kan oplopen tot 7% of meer. Een flexibel rendement valt te realiseren wanneer de woning deels wordt verhuurd. Natuurlijk kan de woning ook voor de volle 100% voor eigen gebruik dienen en deze alleen verhuren als het uitkomt. Een vakantiewoning huren in het buitenland is onverminderd populair. Het aantal vakanties blijft groeien; naar 44 miljoen per jaar in 2030. Dit komt met name door de toename van het aantal 65-plussers. Ook korte vakanties zijn in trek. De Second Home beurs in de Jaarbeurs Utrecht vindt plaats van 13 t/m 15 maart en biedt een breed spectrum aan tweede huizen. Opvallend dit jaar is dat een groot aantal ‘nieuwe’ landen op de beurs vertegenwoordigd zijn. Landen als Egypte, Dubai, Slowakije, Bulgarije, Polen, Kroatië, Oman en Montenegro winnen aan populariteit. In die landen is de woningmarkt volop in ontwikkeling en dat biedt mogelijkheden voor Nederlandse investeerders. Met ruim 25.000 vakantiewoningen in 25 landen van 160 gespecialiseerde aanbieders en vele vrij toegankelijke seminars, biedt de Second Home Beurs alles wat nodig is om een tweede woning in het buitenland te kopen. De Second Home Beurs is vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Klik hier voor informatie.