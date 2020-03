Stichting De Groene Koepel organiseert op zaterdag 20 juni, voor de vijfde keer, de Dag van de Kampvuurmuzikant. Muzikanten die akoestische muziek maken en hun talent graag laten horen bij een knapperend kampvuurtje kunnen zich tot 1 mei opgeven. De kampvuursessies worden gehouden op 28 Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen in Nederland.

Kampvuur

De Dag van de Kampvuurmuzikant is een ode aan het eeuwenoude gebruik van gezamenlijk muziek maken bij het vuur. Wie heeft er geen positieve herinneringen aan het zingen bij het kampvuur, op schoolkamp of bij scouting? Op de Natuurkampeerterreinen is bijna altijd een kampvuurplek aanwezig, om lekker op te warmen, te mijmeren bij het vuur of broodjes te bakken. Per locatie zijn er vijf optredens. De muzikanten spelen elk een set van twintig minuten met bekende meezingers of juist zelf gecomponeerde nummers. Deelnemers aan De Dag van de Kampvuurmuzikant kunnen solozangers zijn met gitaar, maar ook grotere gezelschappen met instrumenten van harpen tot didgeridoo’s. Alle muziek is akoestisch. Voorgaande jaren werden alle kampvuursessies goed bezocht. Zowel het publiek als de muzikanten waren zeer enthousiast. Ook dit jaar is iedereen welkom om de sessies bij te wonen op een van de Natuurkampeerterreinen, met of zonder nachtje kamperen. Je moet je wel even van tevoren aanmelden bij het terrein waar je heen wilt. Bekijk hier de deelnemende terreinen.

Inschrijven

Muzikanten die graag willen meedoen, kunnen zich tot 1 mei aanmelden via dit inschrijfformulier. Hier staan ook de voorwaarden voor deelname beschreven.