Oproep SVR: sanitair op alle campings open

In zijn laatste persconferentie richtte minister-president Rutte zich tot de vakantieganger en riep hen op ‘de vakanties te spreiden. De Stichting Vrije Recreatie, waar 1200 kleinschalige campings bij zijn aangesloten en ruim 125.000 gezinnen, is van mening dat onze premier zelf de sleutel tot dit probleem in handen heeft. Gewoon door het openstellen van het sanitair op alle campings vanaf 1 juni jl. De maand juni is normaal gesproken een drukke maand voor campings. Met name de kampeerders zonder kinderen maken daar gebruik van en genieten dan van de rust en de natuur. Zoals het er nu uitziet zal het na 1 juli, als het sanitair weer gebruikt mag worden, enorm druk worden op de campings en zullen veel campings nee moeten gaan verkopen omdat iedereen, gezinnen met en zonder kinderen, er dan op uit wil. Veel kampeerders zullen er dit jaar voor gaan kiezen om toch in eigen land te gaan blijven. Logisch gevolg daarvan is, dat de SVR momenteel wordt overspoeld met aanvragen en aanmeldingen en dat alle campings in Nederland rekenen op een enorme drukte in de nog resterende zomermaanden.

Premier en SVR op één lijn

De premier dringt aan op spreiding van die vakantiedrukte, óók de SVR; samen op één lijn dus. Maar, vraagt de SVR zich af waarom wordt daar door de overheid geen oplossing voor bedacht? Ons advies: spreid die drukte door het sanitair al per 1 juni open te stellen in plaats van 1 juli. Dit zal velen ertoe bewegen om er in juni al op uit te trekken en wordt het hoogseizoen ontlast!” Onlangs hebben de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi – en Vechtstreek de toiletten op de campings in deze regio’ s geopend. Daar werden de negatieve neveneffecten van het gesloten houden van de sanitaire voorzieningen (lees ‘het doen van de kleine en grote boodschap in de natuur’) te groot. En niet alleen daar, het speelt in alle regio’s. In een brief aan het Veiligheidsberaad heeft de SVR alle 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s dringend opgeroepen om, zo mogelijk per 1 juni, maar in ieder geval zo snel mogelijk, toe te staan dat gebruik wordt gemaakt van het sanitair op de campings. Niemand kan nu nog uitleggen waarom het sanitair gesloten moet blijven, maar Den Haag houdt er halsstarrig aan vast, aldus de SVR.