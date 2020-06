BNNVARA programma ‘3 Op Reis’ ontdekt Overijssel

Reizen gaat er de komende tijd compleet anders uitzien, iets wat de makers van het BNNVARA-programma ‘3 op Reis’ als geen ander beseffen. In het aankomende seizoen spelen hun reisavonturen zich dan ook dichtbij huis af. Op zoek naar de mooiste bestemmingen en inspirerende verhalen kan Overijssel daarin natuurlijk niet ontbreken. In plaats van alle continenten over te reizen, verkennen Chris Zegers, Nienke de la Rive Box, Maurice Lede en Jennifer Hoffman deze keer vanuit hun eigen woonplaats, stukje bij beetje, al reizend een wereld die eindelijk weer een beetje open gaat. Met elk een eigen windrichting als kompas, vinden ze veel inspirerende plekken in eigen land, en – als de maatregelen het toestaan – ook over de grens. Duurzaam reizen blijft een grote rol spelen: bewust en verantwoord reizen kunnen juist een belangrijke stap zijn uit deze crisis. Chris trapt zijn reis richting het oosten af in Overijssel. Met een bezoek aan onder andere Hanzestad Zwolle, Nationaal Park Weerribben-Wieden, Lemelerberg en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug staat Overijssel er straks goed op. Van mountainbiken en overnachten bij de Lemelerberg tot varen en kanoën in Giethoorn en Weerribben-Wieden: het brede scala aan recreatiemogelijkheden van Overijssel komt aan bod. Vanaf vandaag gaat de crew al op pad in Overijssel. Later dit jaar worden nog meer opnames gemaakt, waarbij de eerste uitzendingen vanaf september op televisie worden uitgezonden.

Overijssel. Overheerlijk On-Nederlands

De redactie van ‘3 Op Reis’ zal verrast worden door het mooie Overijssel. “Hè, hebben we dit gewoon in Nederland?” Jazeker. Overijssel zit bomvol onbekende bijzondere plekken. Of je nou meer wilt leren over de historie, nieuwe culturele ervaring op wilt doen, of indrukwekkende natuur wilt ontdekken, Overijssel heeft het allemaal. Na een bezoek aan Overijssel kom je met nieuwe inzichten, ervaringen en ontdekkingen thuis. MarketingOost verleent haar medewerking aan het programma van ‘3 Op Reis’ en richt zich op dit moment langzaam weer op de binnenlandse toerist. Nu de Covid-19 maatregelen door overheid worden versoepeld, wordt er op dit moment vooral gekeken naar wat wel kan, en wordt er ingespeeld op de inspirerende verhalen die Overijssel rijk is. Ook wordt door MarketingOost samengewerkt met het NBTC (Nederlands Bureau Toerisme en Congressen) voor het hersteloffensief Nederland. Het doel hiervan is om maximale samenhang te creëren tussen provinciale en lokale initiatieven, zodat toeristisch bezoek aan Nederland snel aantrekt op het moment dat dit weer mogelijk is.

Fotocredits: BNNVARA ‘3 Op Reis’