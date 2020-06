Roompot serveert voortaan alleen maar duurzame vis

Op maandag 1 juni zijn de terrassen en restaurants opnieuw geopend. Roompot zal vanaf dan enkel nog duurzame vis in zijn restaurants serveren. Gasten kunnen de duurzaamheid van de vis ook opzoeken via de VISwijzer app of de website. Roompot werkt hiervoor samen met zijn leveranciers en de Good Fish Foundation, die de VISwijzer beheert. Het respect voor de zee is een belangrijk uitgangspunt voor Roompot. De aanbieder van vakantiewoningen kent niet alleen zijn oorsprong in Zeeland, maar wordt in de sector ook erkend als de kustspeler bij uitstek. De zee en het beheer ervan is dus een belangrijke troef voor miljoenen gasten die er jaarlijks logeren. Roompot kijkt daarbij niet alleen naar de flora en fauna nabij de zee, maar vindt het ook erg belangrijk wat er ín zee gebeurt. Om die reden heeft Roompot besloten om enkel nog maar duurzame vis te serveren. Dit gebeurde onmiddellijk bij de heropening van de restaurants en terrassen. Roompot ging hiervoor met zijn leveranciers aan de slag op advies van de Good Fish Foundation en kan vanaf dit voorjaar aan zijn gasten garanderen dat de geserveerde vis uit gezonde visbestanden komt en gevangen of gekweekt is met minimale milieuschade. Roompot stelt strenge eisen bij de inkoop van zijn vis. Deze moet een erkend keurmerk dragen (ASC voor gekweekte vis of MSC voor wilde vis) of een groene beoordeling hebben op de VISwijzer. Good Fish Foundation heeft het assortiment van Roompot beoordeeld en stelt vast dat zij een volledig duurzame kaart hebben samengesteld. Alle nieuwe menukaarten van Roompot dragen voortaan het label van de Good Fish Foundation, waardoor gasten onmiddellijk kunnen zien dat de vis duurzaam is.