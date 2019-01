Populariteit retro-camperen

De vraag naar het huren van Volkswagencamperbusjes is 4,4 keer groter dan het aanbod. De camper is vooral populair onder de ‘jonge’ camperliefhebbers in de leeftijdscategorie van 18 tot 35. Dit blijkt uit het ‘Vroegboek onderzoek 2018’ dat Goboony, het platform voor camperverhuur, uitvoerde onder ruim tienduizend huurders van campers in meerdere Europese landen.

Vraag naar Volkswagencampers 4,4 keer groter dan aanbod

Vakantiegangers die een camper willen huren, zoeken het meeste op het merk ‘Volkswagen’. Opvallend is dat deze groep vooral bestaat uit de ‘jonge’ camperliefhebbers in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. Ondanks dat zij het hippietijdperk niet hebben meegemaakt, lijken ze de nostalgie maar wat graag te willen ervaren door op pad te gaan met zo’n camper. Jongeren die een VW-busje willen huren, regelen dit opvallend vaak te laat. Slechts 4% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar regelt een camper in december, januari of februari. Door de grote vraag is het aanbod al bijna geheel verhuurd op het moment dat zij dit wel proberen te regelen. Nu gaan de VW-busjes vooral naar de vakantiegangers tussen de 44 en 55 jaar die juist in grote getale boeken in de traditionele vroegboekmaanden. Mark de Vos, mede-oprichter van Goboony zegt hierover: “Mensen die hun vakantie vroeg boeken, hebben zoals altijd de meeste keus. Maar ik wil vooral een oproep doen aan mensen die een Volkswagenbusje hebben: laat hem niet stilstaan en gun andere mensen ook het plezier van camperen. Op deze manier verdien je er nog iets aan en help je anderen aan een fantastische vakantie.”

Andere populaire campers

Niet alleen de VW-busjes zijn populair bij huurders, ook andere compacte campers zijn populair. De vraag naar dit soort campers is 2,2 keer groter dan het aanbod. Daarnaast zijn campers met airconditioning ook erg gewild. De vraag naar campers met airconditioning is 2 keer groter dan het aanbod.

