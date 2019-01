Nederlanders besteden meer aan vakanties in 2018

Vakantieganger iets minder vaak maar langer op vakantie

NBTC-NIPO Research presenteert vandaag op de Vakantiebeurs de trends van de Nederlandse vakantiemarkt. Met een totale besteding van 19,8 miljard, hebben Nederlanders in 2018 2% meer aan vakanties besteed dan in 2017. Afgelopen jaar is 83% van de Nederlanders op vakantie geweest. Gemiddeld ondernamen zij in 2018 bijna drie keer een vakantie. Hoewel het totaal aantal vakanties afgelopen jaar licht is afgenomen (-1%) , is het totaal aantal overnachtingen juist toegenomen (+1%). We zijn dus langer op vakantie gegaan. Een gemiddelde vakantie duurde 8,1 nacht, zo blijkt uit de jaarresultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2018.

Meer overnachtingen in eigen land

Het aantal vakanties in eigen land is met 2% afgenomen, terwijl het aantal overnachtingen met 4% is toegenomen tot ruim 96 miljoen. De meest bezochte provincies voor een vakantie in eigen land blijven Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Drenthe (+13%) en Zuid-Holland (+20%) zijn als vakantiebestemming het sterkste gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nederland profiteert als toeristische bestemming van de toename van de bestedingen en laat een groei zien van 2% naar 3,24 miljard euro.

Vliegvakanties naar de Middellandse Zee populair

Het aantal vakanties naar het buitenland is stabiel gebleven met 22,2 miljoen vakanties. Maar we zien wel een duidelijke groei voor vliegvakanties naar de Middellandse Zee. Het aantal vakanties in het Middellandse Zeegebied is met 4% gestegen. Zo heeft Turkije de weg naar de top 10 buitenlandse vakantielanden weer teruggevonden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlanders in 2018 minder vaak met de auto (-2%) en vaker met het vliegtuig (3%) op vakantie zijn gegaan. Traditiegetrouw blijven Duitsland, Frankrijk en Spanje de meest populaire buitenlandse vakantielanden. Ook voor buitenlandse vakanties geldt dat de bestedingen zijn toegenomen naar 16,6 miljard euro (+2% t.o.v. 2017).

