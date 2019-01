ZeelandPas maakt plaats voor vernieuwing

De ZeelandPas, de pas die sinds 2014 gasten en inwoners vele voordelen en toeristisch vervoer in Zeeland biedt, wordt na afloop van het huidige pasjaar niet gecontinueerd. De reden hiervoor is dat het product in huidige vorm niet rendabel is om voort te zetten en omslag naar een nieuwe vorm noodzakelijk is. Pashouders die een ZeelandPas hebben zullen hun pas gewoon tot 1 maart 2019 kunnen gebruiken bij de verschillende acceptanten.

De ZeelandPas was in de afgelopen jaren een belangrijk instrument van de toeristische sector om vermaak en vervoer in Zeeland onder de aandacht te brengen, en meer bezoek en gebruik ervan te stimuleren. De ZeelandPas heeft circa 280 acties, 120 verkooppunten en gaf ook afgelopen seizoen recht op uiteenlopend toeristisch vervoer. Directeur Erik van den Dobbelsteen: “Ondanks de vele kansen die we zien in de ZeelandPas, is in huidige vorm geen rendabele voortzetting mogelijk. Een omslag naar online en smartphone zien we als dé manier om er in de toekomst mee verder te gaan.“

Online en breder toepasbaar

Een omslag naar app moet ervoor zorgen dat het product makkelijker bereikbaar wordt voor de consument. Een verbreding ervan met loyaliteit, ticketing en arrangementen past bij de behoefte van gasten en inwoners. De infrastructuur kan daarnaast een ondersteunende rol spelen bij de uitvoering van diverse beleidsterreinen zoals sociaal domein, cultuur en parkeren. De doorontwikkeling moet voortkomen uit een samenwerking met Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences), de provincie en de dertien Zeeuwse gemeenten.

Huidige passen nog te gebruiken

Het huidige pasjaar van de ZeelandPas loopt nog tot 1 maart 2019. Pashouders die de ZeelandPas hebben gekocht kunnen deze tot die tijd gebruiken bij de 280 acceptanten die deelnemen aan de ZeelandPas.