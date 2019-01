Dikke Toren Zierikzee ontvangt 100.000ste bezoeker

In de Dikke Toren van Zierikzee is de honderdduizendste bezoeker verwelkomd. Janine Adam uit Zierikzee was samen met haar vriendin de gelukkige. De geboren Zierikzeese is, na 32 jaar in Burgh-Haamstede gewoond te hebben, weer terug in Zierikzee en bracht daarom een bezoek aan de Dikke Toren. De Dikke Toren is een must-see voor het hele eiland en trekt ieder jaar veel bezoekers. Het bezoekersaantal is dit jaar een record voor de toren.



Record

Erik van den Dobbelsteen (VVV Zeeland), wethouder Ankie Smit (Gemeente Schouwen-Duiveland) en Hans Baris (torenwachter Dikke Toren) ontvingen Janine en vriendin met een bloemetje en champagne. Het bezoekersaantal van 100.000 is een record voor de toren, vorig jaar waren er 90.000 bezoekers.

Omnia Temporaria

De wisselende tentoonstellingen, op dit moment ¨Omnia Temporaria¨, maken een bezoek aan de toren de moeite waard. De tentoonstelling Omnia Temporaria van kunstenares Rosalinde van Ingen Schenau trok het afgelopen seizoen veel bezoekers. Zij heeft een prachtige bloemen installatie gemaakt, onderweg naar de top, kom je verschillende bloemstillevens, bloemen verschijnings- en verdwijningsvormen tegen. Iedere beklimmer van de toren neemt een bloem mee naar boven om deze vanaf de top los te laten. Naast deze bloemen tentoonstelling is er op de begane grond de expositie De Walk of Fame II van Baukje Bijlsma. De beklimming van de toren zorgt voor fantastische uitzichten over Zierikzee en Schouwen-Duiveland.

Stadssilhouet van Zierikzee

De Dikke Toren is het baken in het landschap rond Zierikzee. Al van verre is het robuuste bouwwerk te zien. De eerste steen werd in 1454 gelegd. De voet van de toren meet 24,5 bij 24,5 meter. Het idee was dat de toren zo’n 130 meter hoog zou worden, hoger dan de 112 meter van de Utrechtse Dom. Rond 1510 werd de bouw gestaakt uit financiële overwegingen. De voorspoed van Zierikzee was voorbij en de middelen om de toren af te bouwen ontbraken, ondanks extra belastingen. De hoogtemeter bleef steken op 62 meter, nog niet de helft. In de loop van de eeuwen is er nog wel gesleuteld aan het forse gebouw, maar hoger werd het niet. De Dikke Toren, die eigenlijk Sint Lievensmonstertoren heet, is tijdens openingstijden vrij te betreden voor tentoonstellingen. Als je er vier euro voor over hebt én de conditie en moed hebt om de 281 treden te nemen, wacht je bij helder weer een ongekend uitzicht. Daarna hoef je slechts 278 treden weer af te dalen.