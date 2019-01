Boswachters helpen heel 2019 bij goede voornemens

Staatsbosbeheer lanceert de 12 Buitengewone Belevenissen: elke maand zetten we een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uit te dagen de natuur in te gaan. Die fenomenen wil iedereen namelijk ooit in zijn of haar leven meegemaakt hebben, én ze zijn gewoon om de hoek te beleven.

Veel mensen maken deze periode goede voornemens voor het nieuwe jaar. Vaker naar buiten, afvallen, meer samen zijn met vrienden en familie, meer rust…, Maar in de praktijk stranden de mooie plannen al na een paar weken. Daarom gaat Staatsbosbeheer iedereen heel 2019 helpen met het volhouden van die goede voornemens, want de natuur kan een mooie bijdrage hieraan leveren. In januari starten we met wandelingen waar stilte centraal staat. Iets waar veel mensen na de drukke feestdagen behoefte aan hebben. Door het hele land kun je met een boswachter of een natuurgids de stilste en mooiste plekjes van Nederland ontdekken, zoals het Drents-Friese Wold, De Pelen en het Vechtdal.

In februari staat de rammeltijd van de haas centraal. Een bijzonder fenomeen om hazen met elkaar te zien boksen. In maart zijn de vroege vogelconcerten aan de beurt. En de maanden erna volgen wild spotten, bloemenpracht, eetbare natuur, de natuur bij nacht, reeënbronst, monumenten, paddenstoelen, werken in de natuur en tenslotte in december de roep van de bosuil. Deelnemers die ze aan het eind van het jaar allemaal af hebt weten te vinken, zijn erin geslaagd hun goede voornemens in stand te houden en zijn zo een hoop ervaringen in de Nederlandse natuur rijker. Klik hier voor alle belevenissen.