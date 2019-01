Nieuw 3-daags charity wielerevent: The Dutch 750

‘The Dutch 750’ – een nieuw, driedaags charity wielerevent – is gepresenteerd tijdens het NK Baanwielrennen in Apeldoorn. De toertocht is een initiatief van Libéma profcycling, Make-A-Wish Nederland en Support Casper met Droomparken als hoofdsponsor. Van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september 2019 fietsen honderden deelnemers 750 kilometer door het prachtige Gelderse landschap om geld in te zamelen voor de beide goede doelen. Deelnemers kunnen The Dutch 750 solo afleggen of deelnemen in een team van maximaal 6 personen. Dagelijks worden er twee etappes van 125 km gefietst. Gedurende het sportieve weekend kunnen deelnemers, indien gewenst, in één van de vakantieparken van hoofdsponsor Droomparken op De Veluwe overnachten. Sjoerd van Ramshorst heeft zich als eerste ambassadeur verbonden aan The Dutch 750. De Studio Sport presentator zet zich regelmatig in voor Make-A-Wish. “Als groot sportliefhebber juich ik dit nieuwe charity wielerevent natuurlijk toe. Hopelijk springen mensen eind augustus 2019 massaal op de fiets om met elkaar een fantastisch bedrag bijeen te brengen voor deze mooie goede doelen.” Ook op de steun van Maarten Tjallingii mag The Dutch 750 rekenen. “The Dutch 750 is een geweldige aanvulling op de wielerkalender 2019. Het prachtige Gelderse landschap biedt zowel de beginnende als de geoefende fietser een sportieve uitdaging”, aldus voormalig wielerprof Maarten Tjallingii. Samen met twee supporters van Casper, Johan van Pul en zijn zoon Daniel (12 jaar), onthulde hij het logo van TD750 in Omnisport. Het logo dat is opgebouwd uit drie elementen symboliseert naast de drie steden, Apeldoorn, Ede en Arnhem, waar de toertocht plaats zal vinden ook de drie initiatiefnemers van het nieuwe wielerevent en de duur ervan. Libéma Profcycling draagt zorg voor de organisatie van The Dutch 750. Zij weten als organisator van diverse grote wielerevenementen als geen ander waaraan een afwisselende route, met de nodige aantal stops én stop-overs om het verkeer in goede banen te leiden, moet voldoen. Langs de route en aan de finish zorgt hoofdsponsor Droomparken voor het nodige vermaak, geschikt voor het hele gezin. Deelnemers kunnen zich via www.thedutch750.nl aanmelden en worden daarmee geregistreerd voor de voorinschrijving van de 1e editie van The Dutch 750.