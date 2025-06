PostNL lanceert postzegelvel met kampeerplezier

PostNL presenteert vandaag het postzegelvel Kamperen in Nederland, een kleurrijke uitgifte met zes verschillende postzegels. Het vel is ontworpen door ontwerpcollectief álleburen uit Arnhem. Het bevat naast de postzegels een afneembare briefkaart met zomerse groeten en een typisch campingrecept met macaroni op de achterkant. De postzegels zijn bedoeld voor binnenlandse post tot 20 gram en kosten € 7,26 per vel.

Van caravan tot trekkerstentje

Elke postzegel toont een ander kampeermiddel: van caravan en stacaravan tot camper, kampeerbusje en trekkerstent. In een humoristische, toegankelijke stijl zijn ook kampeerders, dieren en campingattributen verwerkt. De achtergrondillustratie op het vel toont een zomers landschap met grasvelden, strand en water. Het ontwerp ademt de sfeer van een Nederlandse campingvakantie, inclusief vliegers, barbecue en zelfs een recept voor macaroni.

Inclusief ontwerp met een vrolijke stijl

Het ontwerp is gemaakt door Joost Overbeek, Mirjam Verdonk en Saskia van Dam van ontwerpbureau álleburen. Bijzonder is dat het bureau werkt met jonge talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De postzegels weerspiegelen hun creatieve benadering en vrolijke stijl. Diversiteit en inclusie zijn zichtbaar verwerkt in de beelden, bijvoorbeeld door een kampeerder in een rolstoel op een van de postzegels.

Kamperen steeds populairder

Kamperen is sinds de 20e eeuw uitgegroeid tot een geliefde vakantievorm. In 2023 overnachtten meer dan 5 miljoen mensen op Nederlandse campings. Het recordaantal van ruim 615.000 caravans en campers onderstreept de populariteit. Nederland telt per miljoen inwoners het hoogste aantal campings in Europa, na Kroatië.

Verkrijgbaarheid en waarde

Het postzegelvel Kamperen in Nederland is vanaf 10 juni 2025 verkrijgbaar via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels, in Bruna-winkels en telefonisch via Collect Club op 088 – 868 99 00. De postzegels hebben waardeaanduiding ‘1’, voor post tot en met 20 gram binnen Nederland.