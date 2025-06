Drentse Fiets4Daagse startplaats Dalen pakt uit met groots programma

Dit jaar viert de Drentse Fiets4Daagse een bijzondere mijlpaal: de 60e editie! Ook in het pittoreske Dalen wordt dit groots gevierd, want het dorp is wederom één van de officiële startplaatsen van het populaire fietsevenement. Vier dagen lang, van 17 tot en met 20 juli, staat Dalen in het teken van fietsen, feest en gezelligheid voor jong en oud.

Een fietsfestijn voor iedereen

Dalen staat bekend als een gastvrije en sfeervolle startplaats van de Fiets4Daagse. Elk jaar trekken honderden enthousiaste fietsers naar het dorp om te genieten van de prachtige routes die door het Drentse landschap slingeren. Dit jaar worden deelnemers extra feestelijk onthaald vanwege het 60-jarig jubileum van het evenement.

De organisatie heeft kosten noch moeite gespaard om van deze editie iets bijzonders te maken. Met een doedag op zaterdag bij de molen Jan Pol, een gratis ontbijt, fietsen naar Duitsland en leuke activiteiten onderweg, wordt deze editie een ware feestweek op de fiets.

Routes vol natuur en cultuur

De routes vanuit Dalen bieden een afwisselend decor van natuur, historie en typisch Drentse dorpjes. Fietsers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, variërend van 30 tot 60 kilometer per dag. De tocht voert onder meer door het mooie Duitsland, langs prachtige boerderijen en het Van Gogh huis in Nieuw-Amsterdam. Ook dit jaar zijn de routes opnieuw zorgvuldig uitgezet en voorzien van duidelijke bewegwijzering.

Bijzondere stops onderweg zorgen voor verrassingen en vermaak: van een theetuin tot een historische boerderij, van een schildersfestival tot een kunstgalerie. Onderweg zijn er rustpunten met versnaperingen en muziek, zodat het voor iedereen een plezierige en ontspannen dag blijft.

Kinderen op de pedalen

De Fiets4Daagse is er niet alleen voor de volwassenen: juist gezinnen met kinderen zijn van harte welkom. Speciaal voor de jongste deelnemers zijn er kindvriendelijke routes en leuke extra’s georganiseerd. Denk aan een ijsboerderij onderweg, bijzondere musea en een kinderfeest op zaterdag. De dagafstanden zijn goed te doen, en onderweg is er genoeg te zien en te beleven voor nieuwsgierige jonge fietsers.

Samen vieren we 60 jaar

Met deze 60e editie wordt een rijke traditie voortgezet én gevierd. De Fiets4Daagse begon in 1965 en is uitgegroeid tot een van de grootste fietsevenementen van Nederland. Elk jaar trekt het evenement duizenden deelnemers. Dat Dalen één van de vaste startplaatsen is, is iets waar het dorp trots op is.

“Het is fantastisch dat we dit jubileum samen met zoveel enthousiaste deelnemers kunnen vieren,” zegt een woordvoerder van de organisatie in Dalen. “We nodigen iedereen uit om mee te fietsen, of gewoon langs te komen om de sfeer te proeven. Het wordt een editie om nooit te vergeten.”

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven voor de Fiets4Daagse is mogelijk via de officiële website www.fiets4daagse.nl of op de dag zelf bij de startlocatie in Dalen. Wacht niet te lang, want vol = vol! Voor meer informatie over routes, het programma en de festiviteiten in Dalen, kunt u terecht op de website.