Hiswa te Water breder, duurzamer en chiquer

Over dik twee maanden vindt in de Bataviahaven van Lelystad weer een groot watersportfeest plaats. Ruim een week na Sail Amsterdam maakt de Hiswa te Water weer tienduizenden watersporters blij, dit keer met de mooiste producten op de markt.

Feestelijk

De veertigste editie van de grootste watersportbeurs van Noordwest Europa belooft extra feestelijk te worden. Beursdirecteur Arjen Rahusen: “Eigenlijk is de Hiswa te Water altijd al een feest, dus de liefhebbers van nautische lifestyle komen elk jaar wel aan hun trekken. Dit jaar hebben we de entreetent opnieuw laten ontwerpen, zodat iedereen nog chiquer wordt ontvangen, hier Daar vind je ook de nodige informatie-stands Elke dag zijn er exposanten die hun relaties uitnodigen voor een borrel of een party. De sfeer wordt gezellig en staat nog meer in het teken van het genieten van boten en watersport. We hebben weer een pop-up restaurant en andere catering (foodtrucks). Elke dag zijn er demonstraties. Tevens is er een proefvaarsteiger, waar mensen met de KNRM kunnen meevaren. “e.

Duurzaamheid

De beurs is een internationaal podium voor de Nederlandse jachtbouw. Bezoekers uit de hele wereld komen naar Lelystad om de mooiste jachten te bewonderen. Sales manager Alex Hoeve: “Direct bij de trap naar de haven word je verrast door prachtige klassieke boten met glimmend mahoniehout en rvs. Zoals elk jaar zijn er veel sloepen en tenders. Deze worden steeds groter en hebben vaak een elektrische aandrijving. Duurzaamheid speelt een grote rol en er liggen dit jaar veel jachten die daar op inspelen. Op de buitenboordmotoren paviljoens zie je nu ook veel elektrische aandrijvingen. Een opvallende primeur is een 11 meter lange Waterspoor. Overigens is het grootste jacht van de beurs dit keer een zeilacht, de Nehalenia, een 28 meter lange Hoogaars. “

Publiekstrekkers

Bij de zeiljachten zijn er veel publiekstrekkers. Hoeve: “zoals de Bestevaer 53, het aluminium zeiljacht van Tom Waes. Aan de andere kant van het zeilspectrum zijn er de opvallende XR 41, de Shogun 43, twee high performance racers en de Hallberg Rassy 69. Er liggen ook prachtige motorjachten, zoals de Steeler Explorer 26m en twee 20 meter jachten van Van der Heijden en alle jachten van Wajer (behalve de 77) bij elkaar hebben liggen. Uiteraard staan de 12 genomineerde jachten voor de Boot van het Jaar prijzen in het zonnetje. De Boot van het Jaar prijzen worden, samen met de Startup- en de Oeuvre Award op de avond voor de opening van de beurs uitgereikt. Zo beginnen we dinsdagavond met een feestje en zetten we dat tot en met zondagavond door.”

Korting

Wie de beurs in Lelystad wil bezoeken kan de kaarten online met korting bestellen. Bij aankoop van een entreebewijs krijg je de link naar het Hiswa te Water Magazine opgestuurd. Dit jaar is de digitale versie verrijkt met video content. Zo kun je thuis al beginnen met het voorbereiden op de beurs en begint al de voorpret. Bij binnenkomst kunnen bezoekers het print exemplaar van het glossy Magazine meenemen. De 40e Hiswa te Water wordt van 3 tot en met 7 september 2025 gehouden in de Bataviahaven van Lelystad. Entree €15, online €12,50. Er is ruime en betaalbare parkeergelegenheid. Voor kaarten en meer informatie: www.hiswatewater.nl