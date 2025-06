ANWB Trekauto van het Jaar 2025: Mitsubishi Outlander PHEV

De Mitsubishi Outlander PHEV is uitgeroepen tot ANWB Trekauto van het Jaar 2025. Deze plug-in hybride SUV scoorde het best op de eigenschappen die voor een goede trekauto noodzakelijk zijn: trekkracht, wegligging, bagageruimte en zitcomfort. Daarmee onderscheidt de Outlander zich als de meest complete en betrouwbare keuze voor wie met een caravan op pad wil.

De jury prijst de Outlander om zijn krachtige half-elektrische aandrijflijn, zijn stabiele en betrouwbare weggedrag en de royale binnenruimte. Deze eigenschappen geven het model een duidelijke voorsprong op de andere deelnemers. Ook wordt de keuze voor duidelijke, fysieke bedieningsknoppen gewaardeerd. In vergelijking met de vaak complexe schermbedieningen van sommige concurrenten, biedt dit traditionele interieurconcept juist voordelen, zeker tijdens het rijden met een caravan. In zulke situaties is het immers essentieel dat de bestuurder de aandacht volledig op het verkeer kan richten.

Het relatief hoge voertuiggewicht in combinatie met het lage zwaartepunt zorgt voor een uitzonderlijk stabiele rijervaring, ook met een caravan. De aandrijftechniek van de Outlander – waarbij de verbrandingsmotor hoofdzakelijk dient om de accu’s van de elektromotor op te laden en slechts in uitzonderlijke gevallen direct de wielen aandrijft – is merkbaar verbeterd ten opzichte van het vorige model. Ook de soepele rijprestaties, het comfortabele zitcomfort, de ruime bagageruimte en het doordachte vierwielaandrijvingssysteem verdienen nadrukkelijke lof.

Trekauto van het Jaar-verkiezing

De Trekauto van het Jaar is een initiatief van ANWB Kamperen. De deelnemende auto’s zijn geselecteerd door de redactie van de KampeerKampioen en ANWB Experts, waarbij gelet is op technische innovatie, belang voor de markt, toegestaan trekgewicht (minimaal 1.350 kg op basis van het ANWB trekautoadvies) en de prijsstelling. De zeskoppige jury bestaat uit drie ANWB-medewerkers en drie externe specialisten.

Een uitgebreid verslag van de verkiezing staat in het ANWB magazine KampeerKampioen (nummer 7, juli 2025). Naast de winnaar, de Mitsubishi Outlander PHEV, streden de Dacia Duster, de Leapmotor C10 REEV, de MG HS PHEV, de Nissan Qashqai 1.3 mild-hybrid en de Skoda Superb iV Combi) om de titel. De Mitsubishi Outlander PHEV is te koop vanaf € 51.990.