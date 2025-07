Zomervakantie start met bijna 8% meer nieuwe caravans en campers

Aan de vooravond van de zomervakantie blijkt uit de cijfers van brancheorganisaties Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en BOVAG dat in de eerste helft van dit jaar 6.256 nieuwe campers en caravans zijn afgeleverd. Dat is 7,7% meer dan in de eerste 6 maanden van 2024. Brabanders zijn de kampeerkampioenen van Nederland.



In de periode van januari tot en met juni 2025 rolden 4.373 nieuwe caravans de showrooms uit en dat was een stijging van 3,7% ten opzichte van een jaar eerder. Nieuwe kampeerauto’s vonden relatief nog gretiger aftrek, want daarvan werden er in het afgelopen halfjaar 1.883 afgeleverd, oftewel 17,6% meer dan in dezelfde periode in 2024. Voorzitter Roel Reineman van KCI ziet een sterke markt, ondanks uitdagende omstandigheden: “Er heerst veel economische onzekerheid en er is nogal wat gaande in de wereld, maar dat houdt de Nederlandse kampeerder niet tegen om erop uit te trekken. In tegenstelling tot menig ander Europees land blijven wij positieve cijfers noteren.”



Occasionverkoop stabiel

In vergelijking met de eerste 6 maanden van vorig jaar verkocht de vakhandel in 2025 tot nu toe met 17.064 stuks nagenoeg evenveel gebruikte caravans en campers. “Ook voor wat betreft de occasions blijft de vraag intact”, aldus Rolf Reinders, voorzitter van BOVAG Caravan- en Camperbedrijven. “Onze leden zien al jarenlang een grote en zeer stabiele behoefte, waarbij opvalt dat ook gebruikte caravans populair zijn en oude exemplaren steeds vaker opgeknapt worden.”



Noord-Brabant heeft de meeste

Afgelopen juni telde Nederland op een haar na 630.000 caravans en kampeerauto’s, een absoluut recordaantal en bijna 12.000 meer dan een jaar eerder. Ruim 17% daarvan staat geregistreerd in Noord-Brabant en daarmee is deze provincie de kampeerkampioen van Nederland. Op ruime afstand volgen de Gelderlanders die iets meer dan 14% van alle caravans en campers in bezit hebben. Kort daarachter bezet Zuid-Holland de derde plek met eveneens een aandeel van ruim 14%. Flevoland en Zeeland sluiten de provinciale ranglijst, aangezien in beide provincies minder dan 3% van alle Nederlandse kampeerauto’s en caravans staat geregistreerd.

Zie onderstaande tabel

Aantal en aandeel campers en caravans per provincie

Provincie juni 2025 juni 2024 Groei Aandeel Noord-Brabant 108.594 106.384 2,08% 17,24% Gelderland 88.980 86.844 2,46% 14,13% Zuid-Holland 88.685 87.736 1,08% 14,08% Noord-Holland 76.679 75.906 1,02% 12,17% Overijssel 57.714 56.186 2,72% 9,16% Utrecht 40.629 39.958 1,68% 6,45% Limburg 38.332 37.769 1,49% 6,09% Friesland 37.345 36.337 2,77% 5,93% Drenthe 31.191 30.538 2,14% 4,95% Groningen 27.736 27.099 2,35% 4,40% Zeeland 17.545 17.304 1,39% 2,79% Flevoland 15.605 15.375 1,50% 2,48% Onbekend 879 839 4,77% 0,14% Totaal 629.914 618.275 1,88% 100%

Bron: VWE, bewerking KCI