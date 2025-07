Center Parcs introduceert Premium Honden Cottages voor een zorgeloze vakantie met je hond

Een frisse ochtendwandeling door het bos, samen uitwaaien langs een meer en daarna lekker ontspannen bij de haard, mét je hond aan je zijde. Voor steeds meer Nederlanders hoort hun trouwe viervoeter er echt bij op vakantie. Daarom lanceert Center Parcs nu een verblijf dat helemaal is afgestemd op deze speciale gasten: de Premium Honden Cottage. In deze speciaal aangepaste cottages vinden honden en hun baasjes alles wat ze nodig hebben voor een ontspannen verblijf middenin de natuur. Na een succesvolle pilot in Het Meerdal in 2024 wordt het concept dit jaar uitgerold in zes parken in Nederland, België en Duitsland: De Kempervennen, Het Heijderbos, De Huttenheugte, De Eemhof, Erperheide en Bispinger Heide.

De Premium Honden Cottage is een sfeervolle en comfortabele accommodatie die helemaal is afgestemd op gasten met honden, met plaats voor vier volwassenen (of kinderen), één baby, twee honden en allerlei handige extra’s. Zoals een omheinde tuin waar je hond veilig en naar hartenlust kan spelen en een speciale hondenruimte, met drink- en voerbakken en zachte hondenkussens waarop je viervoeter heerlijk kan uitrusten na een dag vol avontuur.

“Bij Center Parcs zijn honden altijd al van harte welkom. Zo bieden we in al onze parken speciale voorzieningen, zoals uitlaatpunten en hondentoiletten. Bovendien kun je met je hond op ontdekkingstocht in de natuurrijke omgeving van onze parken, waar je viervoeter heerlijk kan ravotten”, vertelt Mark Giethoorn, Managing Director bij Center Parcs Nederland. “Met de introductie van de Premium Honden Cottage gaan we een stap verder. Zo kunnen gasten hun verblijf extra comfortabel maken en genieten van een zorgeloze vakantie met hun hond. De Premium Honden Cottage is namelijk helemaal afgestemd op vakantiegangers met honden, met allerlei extra’s voor hun geliefde viervoeter.”

Ruimte, rust en natuur voor mens én hond

De Premium Honden Cottages staan in parken waar je heerlijk kunt wandelen over bospaden, langs meren of het strand. In de omgeving van De Kempervennen vind je bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen. In dit indrukwekkende natuurgebied zijn mooie wandelroutes waar je met je hond op avontuur kunt gaan. Ook zijn er in de parken allerlei speciale faciliteiten die het verblijf voor jou en je harige maatje extra aangenaam maken. Is je hond gek op water? In De Kempervennen en in Bispinger Heide mag je trouwe viervoeter een verfrissende duik nemen in het meer in deze parken. En in Erperheide is een hondenkennel te vinden.

Comfortabel en milieubewust

De Premium Honden Cottage is ontworpen met oog voor mens, dier en milieu. Zo zijn er onderhoudsvriendelijke vloeren, afneembare kussenhoezen en omheiningen die het groen rond de cottages intact laten. Met de Premium Honden Cottage breidt Center Parcs haar aanbod uit voor een bredere doelgroep, helemaal afgestemd op hoe mensen samen graag tijd willen doorbrengen: niet alleen met familie of vrienden, maar óók met hun huisdier. De cottages waren al eerder te boeken, maar zijn vanaf juni écht te beleven in De Kempervennen, Het Heijderbos, De Huttenheugte, De Eemhof, Erperheide en Bispinger Heide.