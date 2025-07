ZooParc Overloon opent bijna langverwacht nieuw expeditiegebied

ZooParc Overloon opent vandaag het langverwachte expeditiegebied Ngyuwe exclusief voor abonnementhouders. Zij krijgen als eersten de kans om op expeditie te gaan in dit nieuwe deel van het park, dat volledig in het teken staat van Tropisch Afrika. Naar verwachting is het gebied vanaf 11 juli toegankelijk voor alle bezoekers.

Het nieuwe expeditiegebied Ngyuwe beslaat bijna twee hectare en huisvest maar liefst negentien diersoorten, waaronder de zeldzame okapi. Deze bedreigde diersoort is slechts in drie Nederlandse dierentuinen te zien. Daarnaast maken bezoekers een reis langs diersoorten zoals het dwergnijlpaard, het penseelzwijn, de geelrugduiker en het Afrikaanse kwaststaartstekelvarken. De bedreigde apensoort dril zal na de zomer in het gebied arriveren.

“Eindelijk is het zover en kunnen we Ngyuwe aan iedereen laten zien”, zegt general manager Roel Huibers. “Onze trouwe abonnementhouders mogen als eersten kennismaken met dit bijzondere stukje Afrika in Overloon. Ngyuwe is een waardevolle toevoeging aan het park en past perfect binnen onze toekomstvisie, waarbij we steeds meer inzetten op beleving, educatie en natuurbescherming.”

In het nieuwe gebied bevinden zich diverse overdekte locaties waar bezoekers de dieren kunnen zien, ongeacht de weersomstandigheden. Van een nagebootst Afrikaans boothuis tot diverse binnenverblijven die voor publiek toegankelijk zijn.

Internationale samenwerking en soortbehoud

De dieren in Ngyuwe zijn afkomstig uit verschillende Europese dierentuinen. Zo kwam er onder andere een okapi vanuit Zoo Antwerpen, een geelrugduiker uit Frankfurt en een dwergnijlpaard uit Zweden. Deze verhuizingen maken deel uit van het Europese managementprogramma (EEP), dat erop gericht is om gezonde, genetisch diverse populaties van bedreigde diersoorten in dierentuinen te behouden. Door deze samenwerking dragen de deelnemende dierentuinen bij aan het voortbestaan van kwetsbare soorten.

ZooParc zet zich ook in voor natuurbescherming via Stichting Wildlife, waarbij dit jaar Tropisch Afrika centraal staat. Er wordt geld ingezameld voor onder meer het Okapi Conservation Project, dat zich inzet voor het leefgebied van de okapi in het wild. Ook penseelzwijnen en geelrugduikers profiteren van deze bescherming. Verder steunt de stichting het project IBREAM, dat onderzoek doet naar dwergnijlpaarden in Ivoorkust.

Expeditie met impact

Educatie speelt een belangrijke rol in Ngyuwe. In een nagebouwd Afrikaans dorp leren bezoekers over bushmeat en bedreigingen voor natuurgebieden in tropisch Afrika. Bovendien krijgen ze tips om zelf bij te dragen aan natuurbehoud. Zoölogisch manager Steven van den Heuvel: “We zijn trots op wat we hier hebben neergezet: een uniek en educatief expeditiegebied waar natuurbehoud en beleving hand in hand gaan. Dankzij de samenwerking met andere Europese dierentuinen en de internationale managementprogramma’s kunnen we bedreigde diersoorten ondersteunen en een waardevolle bijdrage leveren aan hun toekomst. Met Ngyuwe brengen we onze bezoekers dichter bij deze bijzondere en vaak kwetsbare dieren uit Tropisch Afrika.”

Afbeelding: ZooParc Overloon