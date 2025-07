In de rij voor campingplek of huisje in 2026: ‘De eerste gasten stonden gisteravond al voor de deur’

De telefoon rinkelt onophoudelijk en voor de receptie staat een lange rij. Geeft camping Marveld in Groenlo gratis vakanties weg? Nee hoor, er kan geboekt worden voor een vakantie in 2026 en dat zorgt voor topdrukte.

Een rij van enkele tientallen meters die gedurende de ochtend niet korter wordt. Vakantiepark Marveld in Groenlo blijkt populair bij vaste gasten, die dinsdagochtend voor het eerst hun vakantie konden boeken voor 2026. Sommigen stonden al sinds maandagavond bij de receptie, om zeker te zijn van hun favoriete campingplek in het hoogseizoen.

Om half negen precies gingen de deuren open en stormden de Marveld-liefhebbers naar binnen. Achter de balie zaten vijf medewerkers klaar om de vakanties vlot in te boeken. Aan het bureaublok erachter stonden de telefoons roodgloeiend. „Het is altijd een gekkenhuis op 1 juli, als mensen kunnen boeken voor het jaar erop. De luxe vijvervilla’s in het hoogseizoen zijn aan het einde van de dag volgeboekt. Die gaan altijd hard”, vertelt Bomers.

Vanaf 3 oktober kunnen de vakantiegasten ook genieten van het nieuwe indoorpretpark Bommelwereld, dat vlak bij het vakantiepark ligt en ook van Edwin Bomers is. „Mensen kunnen hun verblijf combineren met een bezoekje aan Bommelwereld. Wij kijken enorm uit naar de opening. Vorige maand draaide de achtbaan op proef; er zaten dummies van 75 kilo in de stoeltjes. Alles ging goed.”

Receptioniste Sloetjes werkt al jaren op 1 juli, maar vindt het nog steeds een bijzonder fenomeen: in de rij staan voor het boeken van een vakantie. „Ik doe dit nu voor de zesde maal bij Marveld en daarvoor tien jaar voor de Twee Bruggen in Winterswijk. Maar al die mensen die op hetzelfde moment hun vakantie willen boeken blijft apart.”

