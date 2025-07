Recreatie Vakbeurs – Ontdek wat er dit jaar nieuw is!

We maken ons op voor Recreatie Vakbeurs 2025! Zet 11, 12 en 13 november in je agenda voor dé vakbeurs in de Benelux voor een toekomstbestendige recreatiebranche. Ook dit jaar brengen we inspirerende innovaties, verrassende ervaringen en waardevolle ontmoetingen samen op één plek.



Benieuwd wat je kunt verwachten? Hieronder lichten we alvast de nieuwe highlights van de beurs toe:

Dagrecreatie Live

Op donderdag 13 november staat Recreatie Vakbeurs in het teken van dagrecreatie. Tijdens het side event Dagrecreatie Live in het Recreatie Dorp (buiten bij hal 7), dompelen we je onder in de nieuwste trends, uitdagingen en spannende onthullingen: één van de hoogtepunten van het programma is de bekendmaking van het Go-Kids Leukste Uitje 2026. Mis het niet!

Deutschland live

Een speciaal side-event voor Duitse én Nederlandse ondernemers op woensdag 12 november. Hoe ziet de Duitse recreatiebranche eruit in 2030? Samen met o.a. NBTC en het Duits verkeersbureau verkennen we trends, kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Indoor Innovation Playground

Speciaal voor aanbieders van indoor speelconcepten presenteren we een

gloednieuw segment: Indoor Innovation Playground! Laat je verrassen door de laatste trends in VR, arcadegames en indoorbelevingen. De nieuwste social gaming innovaties!

Plattegrond en deelnemers

Inmiddels hebben zich al meer dan 315 deelnemers ingeschreven voor de komende editie. Meer dan 100 exposanten nemen voor het eerst deel, zoals Battlink Benelux B.V., Bilka, Sweet Robo, DetaQu, NGT-Bowling en Easytex. Bekijk ze allemaal via de button hieronder!