Waarom reizigers massaal terugkeren naar het hostel

Reizen blijft voor veel mensen een van de belangrijkste manieren om te ontspannen, maar met stijgende kosten voor levensonderhoud en duurdere vliegtickets wordt prijsbewust reizen steeds aantrekkelijker. Waar hostels ooit alleen werden gezien als tussenstop voor jonge avonturiers, zijn ze nu onderdeel van een bredere trend richting duurzaam en sociaal reizen. Uit onderzoek van Travellyze blijkt dat het aantal Nederlandse reizigers dat kiest voor hostels of budgethotels bijna is verdubbeld. In 2023 ging het om 10,6 procent van de reizigers, in 2025 is dat 19,8 procent.*

Als grootste hostelketen van Europa merkt a&o Hostels deze verschuiving dagelijks in het gedrag en de keuzes van gasten. De reiziger van nu zoekt flexibiliteit, sociale verbinding en praktisch comfort, en vindt precies dat in de moderne hostelomgeving.

De nieuwe backpacker-mentaliteit

“De kern van reizen is altijd hetzelfde gebleven: nieuwsgierigheid, flexibiliteit en het ontdekken van nieuwe bestemmingen,” aldus Oliver Winter, CEO en oprichter van a&o Hostels. “Maar de manier waarop mensen reizen is wel veranderd. Vandaag de dag zijn reizigers bewuster, technologiegedreven en veeleisender. Ze willen betaalbare kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit, zonder dat het ten koste gaat van de ervaring.” De moderne backpacker is geen stereotype student meer. Het is een breed publiek dat kiest voor efficiënt reizen en betekenisvolle ontmoetingen. Van digital nomads tot jonge gezinnen en soloreizigers, allemaal zoeken ze iets vergelijkbaars: vrijheid, verbondenheid en een slimme invulling van hun reisbudget.

Slim reizen in 2025

Niet alleen de bestemming, maar ook hoe je reist bepaalt de impact van je trip. Deze inzichten helpen je om bewuster en met meer voldoening te reizen:

Reis met een doel

Kies niet alleen een bestemming, maar een thema: leer iets nieuws, werk remote vanuit een andere stad, of dompel je onder in een lokale subcultuur. Gebruik hostels als lokale hub

Hostels zijn meer dan een slaapplek. Veel locaties bieden lokale events, sociale ruimtes en gedeelde keukens. Perfect om in contact te komen met medereizigers. Combineer steden slim

Maak van je citytrip een mini-rondreis. Boek bijvoorbeeld Wenen en Bratislava tijdens een reis of combineer Leipzig met Berlijn. a&o Hostels biedt in meerdere steden vergelijkbare standaarden en comfort, zodat je makkelijk doorreist van stad naar stad. Investeer in herinneringen, niet in spullen

Hostels zijn bij uitstek plekken waar betekenisvolle reismomenten ontstaan. In plaats van geld uit te geven aan souvenirs, kiezen reizigers steeds vaker voor ervaringen die bijblijven. Denk aan een gezamenlijke fietstocht door de stad, een avond op het dakterras met livemuziek of samen een maaltijd koken. Plan vooruit en bespaar kosten

Voor budgetreizigers loont het om vroeg te boeken. Wie op tijd is, profiteert niet alleen van lagere prijzen, maar heeft ook de meeste keuze uit populaire kamers, zoals privékamers of familiekamers. Door je verblijf vooraf vast te leggen, houd je meer ruimte over in je budget voor lokale ervaringen.

* Travellyze is een Europees analyseplatform voor toerisme dat op basis van miljoenen datapunten inzicht biedt in het reisgedrag, de voorkeuren en het boekingsgedrag van reizigers uit 13 landen. De genoemde statistieken hebben specifiek betrekking op Nederlandse reizigers.

Afbeelding: Hopscotch Tourism Netherlands