Rozenpracht in Appeltern: Kom naar het Rozenfestival op 19 & 20 juli!

Appeltern bloeit op tijdens het Rozenfestival – een feest voor bloemenliefhebbers.

Dit weekend, op zaterdag 19 en zondag 20 juli, staat Bloemenpark Appeltern volledig in het teken van een van de meest geliefde bloemen: de roos. Tijdens het Appeltern Rozenfestival worden bezoekers ondergedompeld in een wereld vol geur, kleur en inspiratie.

Met meer dan 100 voorbeeldtuinen is Appeltern sowieso al een paradijs voor tuinliefhebbers. Maar juist tijdens dit weekend krijgt het park een extra rozige glans.

Rozen zijn een soort van alleskunners. Je kunt ze op talloze manieren toepassen in je tuin. Tijdens dit thema weekend ontdek je hoe veelzijdig en krachtig deze bloem écht is.

Rosarium in volle bloei

Begin 2024 is in samenwerking met rozenkweker Piet Hanekamp een prachtig Rosarium aangelegd. Nu, ruim één jaar later, straalt het Rosarium als nooit tevoren.

Medewerkers van Boomkwekerij Piet Hanekamp zijn aanwezig met een selectie van hun mooiste rozen voor de verkoop en verzorgen op beide dagen drie inspirerende rondleidingen: om 11:00, 13:00 en 15:00 uur.

Ook de Nederlandse Rozenvereniging is van de partij. Hun vrijwilligers beantwoorden graag al je vragen en delen hun passie voor deze bijzondere plantensoort.

Het volledige programma & tickets zijn te vinden via https://appeltern.nl/nl/kalender/zomer/appeltern_rozenfestival_%7C_19_20_juli/

Afbeelding: Bloemenpark Appeltern