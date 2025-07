Toeristisch kamperen bloeit als nooit tevoren – maar waakzaamheid blijft geboden

Met de zomervakantie van start is het enthousiasme onder Nederlandse kampeerders groter dan ooit. Volgens de Stichting Vrije Recreatie (SVR), de grootste organisatie voor kleinschalig kamperen in Nederland, kende het voorseizoen een uitzonderlijk goede bezetting op haar aangesloten campings – mede dankzij het zonnige weer van de afgelopen maanden.



SVR vertegenwoordigt zo’n 2.000 kleinschalige en boerencampings in binnen- en buitenland. Meer dan 150.000 donateurgezinnen maken jaarlijks gebruik van deze locaties, waar rust, ruimte en eenvoud centraal staan. Ook via het platform hurenbijdeboer.nl, een initiatief van SVR, vinden inmiddels ruim 600 bijzondere logeerplekken hun weg naar een breed publiek.



Kamperen in de lift

De populariteit van kamperen blijft onverminderd groeien. “Nederlanders hebben nog nooit zoveel caravans, campers, vouwwagens en tenten in eigen bezit gehad als nu,” aldus SVR-woordvoerder Bas van Mill. “Kamperen is genieten in de natuur, gemoedelijk en verbindend. We zien dat mensen bewust kiezen voor de gastvrijheid, eenvoud en betaalbaarheid – en de SVR-campings bieden precies dat.”



Dreiging aan de horizon

Toch is er ook reden tot zorg. Ondanks de positieve cijfers luidt SVR de noodklok over de prijsontwikkeling in de sector. “Gemeenten zijn achter de schermen al bezig om voor 2026 de toeristenbelasting flink te verhogen. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling,” zegt Van Mill. “Als ook de landelijke overheid het plan om voor verhuuraccommodaties het lage btw-tarief van 9% naar 21% te verhogen doorzet en dit is ook doortrekt naar de campings, komt betaalbaar vakantievieren ook daarmee nog extra onder druk te staan.”

Volgens SVR zouden deze maatregelen desastreus uitpakken voor zowel Nederlandse als buitenlandse kampeerders. “We horen het nu al van onze duizenden Duitse donateurs: Nederland wordt als vakantieland simpelweg te duur. Benzine, horeca, supermarkten – alles is hier prijziger dan bij hen. Als je daar dan ook nog verhoogde toeristenbelasting en hoge parkeertarieven aan toevoegt, jaag je de kampeerders letterlijk ons mooie Nederland uit.”



Terugloop in Zeeland

De gevolgen zijn al zichtbaar. Van Mill noemt Zeeland als voorbeeld: “In de gemeente Veere zien we nu al een teruglopende bezettingsgraad – en dat terwijl Zeeland tot de populairste regio’s van Nederland behoort.”



Oproep aan overheid en gemeenten

SVR roept gemeentelijke én landelijke overheden op om samen met campings te waken over de prijsontwikkeling. “De seinen staan nu op groen voor kamperend Nederland – laten we dat koesteren. Maar het kan snel omslaan als we de betaalbaarheid uit het oog verliezen.”