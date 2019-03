Preston Palace opent vernieuwde hotelvleugel

Exact volgens planning is de vernieuwde hotelvleugel met 28 vernieuwde hotelkamers – goed voor zo’n 112 bedden- onlangs geopend. Een mijlpaal voor het Twentse all-inclusive resort, dat hiermee alle 318 hotelkamers verbouwde tot moderne Suites, Classic en Royal hotelkamers. Veel tijd om bij deze mijlpaal stil te staan is er overigens niet. Vanaf vandaag – vrijdag 15 maart 2019 – checken de eerste gasten in voor een verblijf in de nieuwe hotelkamers. Daarbij is het gehele hotel (wederom) volledig volgeboekt. Een ‘luxe probleem’ waar ze bij Preston Palace wel aan zijn gewend en dat dankzij een slimme planning en teamwork eigenlijk geen enkel moment een probleem is geweest.

Dynamisch

De nieuwe Classic hotelkamers zijn dynamisch boekbaar; voor minimaal drie personen, maar ook voor twee volwassenen, twee kids en een baby of vier volwassenen. Ideaal tijdens midweken, weekenden, vakanties en/of feestdagen waarin Preston Palace zeer verschillende doelgroepen ontvangt. Voor deze service ontwikkelde het all-in hotel haar eigen unieke online boekingssysteem. Naast dat ze dynamisch zijn, zijn de nieuwe Classic hotelkamers ook ruim en comfortabel ingericht met alle gemakken anno 2019; luxe boxsprings, een royale badkamer, perfecte hygiëne en goede WiFi behoren tot de standaard inrichting. Nu de vernieuwing van de hotelkamers en Suites volledig is afgerond, rijst de vraag wanneer het volgende project zich zal aandienen. Wat het ook zal gaan worden; de wens van de Preston Palace gast staat hierin centraal.