Veel bedrijven hebben zich aangemeld voor deelname aan de Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019. Onder andere restaurantketen McDonald’s, vakantieaanbieder Landal en Kinderopvang Humanitas hebben aangegeven mee te willen helpen bij het zwerfafvalvrij maken van de omgeving van hun filialen, parken en bso’s. De opschoonacties worden georganiseerd in het kader van de 17e editie van de Landelijke Opschoondag. Tijdens de Landelijke Opschoondag worden door heel Nederland ruim 3000 opschoonacties georganiseerd waar jaarlijks ruim 140.000 mensen aan meedoen. Landal GreenParks enthousiasmeert zowel medewerkers als gasten om mee te doen met ‘clean up walks’. In Nederland doen zo’n 30 parken mee aan Landelijke Opschoondag, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken sluiten nog er nog eens 15 aan. Ook kantoorlocaties doen mee. Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen van Landal GreenParks: “Natuurlijk vinden we het belangrijk dat onze parken schoon zijn, maar we voelen ons ook verbonden met en verantwoordelijk voor de omringende natuur. Daarom stimuleren wij onze gasten om tijdens hun wandelingen zwerfafval op te rapen en weg te gooien in een afvalbak. Op die manier gaan we samen de strijd aan tegen zwerfafval.” Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl