Pretpark Efteling lijdt stevig verlies

Het Brabantse pretpark Efteling heeft 2020 afgesloten met een stevig financieel tekort. Directeur Fons Jurgens schrijft op de website van het park dat het bedrijf ondanks steun van de overheid en Stichting Natuurpark de Efteling een verlies heeft geleden van ongeveer €17 mln. Volgens Omroep Brabant maakte Efteling een jaar eerder nog een wint van €19,3 mln, bij een omzet van €228 mln. In het afgelopen jaar heeft het pretpark slechts 30% van de voorgenomen investeringen uitgevoerd. Ook dit jaar ‘zullen we vanwege de ernstige fase waarin we zitten, terughoudend zijn met het doen van investeringen’, aldus Jurgens. ‘En we beginnen 2021 helaas zonder omzet. We zullen er alles aan doen om het verlies te beperken en de continuïteit van de Efteling te bewaken.’

Bron: Financieel dagblad