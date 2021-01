Russische oligarch en Duitse staat houden reisgigant TUI overeind

TUI, het grootste reisconcern ter wereld, kan de coronacrisis momenteel alleen overleven dankzij enkele reddingsoperaties van de Duitse overheid en een Russische oligarch. De Duitse onderneming, die wereldwijd al 8000 van de 72.000 banen schrapte, ontving gisteren opnieuw honderden miljoenen aan steun na een stemming op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Hannover. Het zwaar verlieslatende TUI heeft al een paar keer een beroep moeten doen op noodsteun, omdat de bodem van de kas in zicht was geraakt. Het boekjaar begon in oktober 2019 nog onder relatief normale omstandigheden: de reissector kende voldoende boekingen en de vooruitzichten waren goed. Maar door de corona-uitbraak in het voorjaar sloeg het sentiment volledig om en kelderde vraag naar vakantiereizen. TUI sloot uiteindelijk de boeken eind september met een historische nettoverlies van €3 mrd op een omzet van €8 mrd.

Op eigen kracht kon TUI die klap niet verwerken. De reddingsoperatie voor het beursgenoteerde bedrijf verliep in drie stappen. De eerste twee keer verschafte Berlijn via een investeringsfonds van de Duitse overheid rentedragende leningen, in totaal €3 mrd. Maar in december bleek het ook niet voldoende te zijn en klopte ceo Fritz Joussen andermaal op de deur met een verzoek om steun. Hij zou in een derde reddingsoperatie in totaal €1,8 mrd ophalen. Maar, zo had Berlijn bedongen, een deel van dat bedrag moest dit keer komen van zijn eigen aandeelhouders.

Gisteren hield TUI daarom een buitengewone aandeelhoudersvergadering met als belangrijkste agendapunt de vraag of de aandeelhouders bereid waren gezamenlijk ruim €500 mln bij te dragen aan het overeind houden van het reisconcern. Cruciaal was de houding van Aleksej Mordasjov. Deze staalmagnaat bezit 25% van de aandelen en is daarmee de grootste aandeelhouder van TUI. Gelukkig voor Joussen en de werknemers van TUI beschikt de oligarch over diepe zakken, geld dat hij heeft verdiend met het staalconcern Severstal en beleggingen in diverse sectoren.

Op de vergadering werd besloten de nominale waarde van de aandelen te verlagen en ook ruim 500 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. Een deel van de door de staat gegeven leningen werd omgezet in aandelen. Mordasjov zegde toe een groot deel van de nieuwe aandelen te zullen overnemen, voor een bedrag van €266 mln. Hierdoor steeg zijn aandelenbelang in TUI van 25% naar circa 35%. De Duitse staat bezit circa 25% van de stukken. Andere aandeelhouders zijn de Spaanse hoteliers RUI en de Egyptische familie El Chiaty. Topman Joussen liet de aandeelhouders weten vast te zullen houden aan het huidige bedrijfsmodel. Anders dan veel concurrenten gelooft ij nog steeds in een geïntegreerd businessmodel. Dat betekent dat zijn groep reizen verkoopt – online en in reiswinkels – maar dat de onderneming ook eigenaar is van een indrukwekkende vloot van vliegtuigen en cruiseschepen en ook nog enkele honderden hotels exploiteert.

‘Is dat bedrijfsmodel nog wel passend in deze tijd?’ luidde de retorische vraag van de ceo. Joussen is van mening dat het de snelste route is om het reisconcern weer winstgevend te worden. Tegelijk voert hij een kostenbesparingsprogramma door dat jaarlijks een kostenreductie van €400 mln moet opleveren. In de zomer van 2022 zal TUI al een deel van de staatssteun moeten terugbetalen. In Nederland, waar TUI 2400 werknemers telt, is met de vakbonden overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor werknemers die hun baan verliezen.

Bron: Financieel dagblad