Nederlander snakt in het nieuwe jaar naar omhelzingen én reizen

Schiphol, 4 januari 2020 – De Nederlander snakt komend jaar naar omhelzingen én reizen, blijkt uit onderzoek van Transavia en Dynata. De behoefte om erop uit te gaan na vele maanden met restricties is heel groot. De reisintenties van de Nederlander werden getoetst bij een groep van ruim 1000 personen, uitgevoerd door Dynata in samenwerking met Transavia. De groep werd bevraagd over verschillende onderwerpen, zoals: waar kijkt men het meeste naar uit, het huidige reisgedrag en de toekomstige reisverwachtingen.

Afscheid van de drie zoenen

We kunnen niet wachten tot dat we weer afscheid kunnen nemen van de coronamaatregelen. Toch zijn er ook maatregelen die de Nederlander wel wil houden. Zo kan 35% van de Nederlanders de 1,5 meter afstand eigenlijk wel waarderen, voornamelijk met vreemden. Ook geven Nederlanders aan dat zij graag afscheid nemen van het geven van de drie zoenen aan ‘Jan en alleman’. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze geen handen meer willen schudden, die 1.5 meter bevalt ze prima. De maatregelen omtrent het reizen zijn een ander verhaal. Dat is iets waar veel Nederlanders weer naar verlangen.

Reishonger en knuffelen geliefden

Er heerst een grote ‘reishonger’. Men kan niet wachten om weer op reis te gaan. Op de keuzevraag wat mensen het liefste weer willen doen als dat weer kan, zetten de meeste mensen het knuffelen en omhelzen van geliefden op één. Ook het weer zien van familie en vrienden en het reizen naar het buitenland zijn daarna het meest populair. 14% van de geënquêteerden wil zelfs gelijk naar het buitenland op vakantie, nog voordat ze hun geliefden een knuffel geven.

De buitenlandse vakantie staat bij meer mensen op nummer één dan uit eten gaan of stappen. Veel reizen konden afgelopen tijd niet doorgaan. 41% van de ondervraagden geeft aan de reis te willen inhalen. Voornamelijk jongeren en hoger opgeleiden. 24% van de ondervraagde Nederlanders wil dit zo snel mogelijk doen. De verwachting is dan ook dat de reisbranche veel Nederlanders alsnog kan helpen met een reis zodra dat weer kan.

Kleurcodes goed nageleefd

Nederlanders zijn voorzichtig met reizen in deze tijd. Over het algemeen worden kleurcodes goed nageleefd. 66% geeft aan reizen met code geel niet te overwegen, ondanks dat het officieel wel zou mogen met extra waakzaamheid. De reisintenties zijn na het algehele negatieve reisadvies van de overheid nog minder geworden. Men luistert dus goed naar de oproepen in de persconferenties van de overheid. Iets meer dan een kwart (28%) van de Nederlanders blijft echt zoveel mogelijk thuis en reist ook niet binnen eigen land. Hoe ouder, hoe meer Nederlanders zoveel mogelijk thuisblijven. Daarnaast halveren de reisintenties, naarmate mensen hun eigen gezondheid lager inschatten.

Veilig reizen

Voor veel Nederlanders (30%) stijgt het vertrouwen in vliegreizen als ze zien dat met elkaar de gezondheidsmaatregelen goed worden nageleefd. Transavia besteedt veel aandacht aan het veilig reizen door alle maatregelen die zij zelf neemt en het goed informeren van de passagiers. Uiteindelijk maken we vliegreizen in deze tijd samen veilig.

Als het straks weer kan, waar reizen we dan heen?

Nederlanders kijken het meeste uit naar een strandvakantie (27%). Daarnaast is het opvallend dat nog steeds 21% het liefste op stedentrip gaat. Ondanks dat de steden nu gemeden worden door het coronavirus, weerhoudt dat Nederlanders er niet van om straks weer grote steden te bezoeken. 19% geeft een voorkeur aan een vakantie in de natuur.

‘Dit zijn mooie inzichten die de reisbranche laten zien dat de Nederlanders graag weer op reis willen zodra dit weer kan’, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. ‘Hoewel de situatie nu niet rooskleurig is, hebben we er vertrouwen in dat de vraag naar reizen weer gaat toenemen in 2021. De komst van het vaccin, het uitgebreid testen en alle maatregelen die wij en onze partners in de reisbranche al nemen, bieden perspectief. We zien het aantal boekingen voor het voorjaar en de zomer ook toenemen. Juist in deze periode bereiden wij ons voor om straks weer snel te kunnen opschalen om passagiers naar mooie bestemmingen te kunnen brengen. Waarbij als vanzelfsprekend veilig- en verantwoord reizen prioriteit nummer 1 is.’

Ook de meningen van mensen op straat zijn gevraagd. Transavia heeft straatinterviews gehouden om te peilen hoe Nederland erin staat. Dit is terug te zien in de 4 delige serie ‘Code Groen: Wat zou je doen?’ via het YouTube kanaal van Transavia.