Camperkamperen met oudjaar opeens zeer populair

Camperdeelplatform Goboony noteert drie keer zoveel boekingen meer dan vorig jaar voor een verblijf in een camper tijdens oud en nieuw. Vooral sinds afgelopen week, na de afkondiging van de lockdown, neemt het aantal reserveringen een enorme vlucht. “Sinds premier Rutte stelde dat het asociaal was om nu voor je plezier naar het buitenland te gaan, maar dat een verblijf in een vakantiehuisje in Nederland wel mogelijk is, is het aantal last minute reserveringen juist voor deze periode geëxplodeerd,” aldus Mark de Vos, CEO van Goboony.

Vanaf november dit jaar zag Goboony het internetverkeer over winterkamperen al met bijna duizend procent (998%) stijgen. De betreffende informatieve pagina is tot op heden de meest populaire op de gehele site en noteerde vele duizenden hits. “De aankondiging van de lockdown is waarschijnlijk het beslissende zetje geweest. Sindsdien loopt het in vergelijking met vorig jaar storm,” aldus De Vos. In België, waar Goboony eveneens actief is, valt eenzelfde trend waar te nemen. Daar is het aantal aanvragen voor de huur van een camper voor de jaarwisseling met zo’n tweehonderd procent gestegen.

Lockdownsleur

In de winter zijn tijdens deze lockdown de meeste natuurkampeerterreinen ook voor campers gewoon geopend. Vaak is dit inclusief een plek om vuur te maken. Ook andere campings in Nederland faciliteren campers, inclusief coronaproof voorzieningen. “Mensen snakken ernaar om toch die lockdownsleur te ontvluchten,” stelt De Vos. “Met een camper is het mogelijk om op een verantwoordelijke manier, in kleine kring, je aan de maatregelen te houden, maar tegelijkertijd het nieuwe jaar op een avontuurlijke manier te vieren.” Overigens zorgt de blijvende onzekere situatie rondom Corona er ook voor, dat het aantal boekingen bij Goboony voor 2021 ten opzichte van dit jaar nu al is verdubbeld. In 2020 noteerde Goboony in Nederland een omzetverdubbeling. Uit eigen onderzoek bleek dat consumenten in Coronatijd juist voor een campervakantie kozen vanwege de vele zekerheden die deze biedt: het eigen sanitair is altijd bij de hand en je kunt tot op de laatste minuut van bestemming wijzigen. Voor het voorjaar en de zomer 2021 lijkt de consument nu eveneens voor deze zekerheden te kiezen.

Bron: Goboony

Foto: Goboony