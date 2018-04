Primeur voor Amsterdam met unieke sportobjecten

In stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam is er een nieuwe mogelijkheid om te sporten en bewegen in de openbare ruimte. Jong en oud kan vanaf nu hun hart ophalen aan twee bijzondere mobiele sportobjecten: de SportContrainers. Ze zijn feestelijk onthuld door sportwethouder Eric van der Burg en stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel van de gemeente Amsterdam, waarna ze werden ingewijd door sportschoolhouder en BN-er Arie Boomsma. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een echte sportstad te zijn, onder meer door de openbare ruimte zo in te richten dat bewegen bewust en onbewust wordt gestimuleerd. De SportContrainers passen goed binnen een drukke stad als Amsterdam en de veranderende behoefte aan sporten en bewegen van de Amsterdammer, liefst in zijn directe leefomgeving. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die deze mobiele sportobjecten aanschaft. Nijha ziet de laatste jaren een behoefte aan flexibele beweeglocaties in de wijk en een veranderende sportbehoefte onder jong en oud. Traditionele sporten als voetbal en hockey blijven populair, maar er is ook een grote groep die behoefte heeft aan “nieuwe” sporten, zoals bootcamp, obstacle run, calisthenics en survival. En dan het liefst dichtbij huis. Al deze ontwikkelingen komen samen in de SportContrainer. Een SportContrainer is een uitklapbare zeecontainer met uiteenlopende sportmogelijkheden in de wijk. Groot voordeel van dit sportobject is dat het weinig ruimte in beslag neemt, verplaatsbaar is en daardoor flexibel inzetbaar daar waar er het meeste behoefte aan is. Zo wordt vraag en aanbod op het gebied van bewegen in de openbare ruimte op elkaar afgestemd. Ook is het mogelijk om als gemeente andere (sport)organisaties ermee aan het werk te laten gaan zoals scholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen. In Amsterdam gaan zij zelfs programma’s draaien op de SportContrainer.

Wisselende locaties

In Amsterdam worden beide SportContrainers steeds voor de duur van enkele maanden geplaatst op wisselende locaties in Oost. Doel is om zoveel mogelijk Amsterdammers, jong en oud, met of zonder een beperking, via deze sportobjecten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met buitensport in hun eigen leefomgeving. Stadsdeel Oost heeft twee varianten aangeschaft. Amsterdam heeft gekozen voor de SportContrainer Obstacle en de SportContrainer Calisthenics. Eén die voornamelijk geschikt is voor bootcamp en calisthenics (een vorm van training met het eigen lichaamsgewicht) en één die meer gericht is op obstacle runs en het van TV bekende Ninja Warrior. Overigens heeft Nijha nog meer varianten van de SportContrainer en wordt dit aan de hand van behoeftes en trends uitgebreid.

Duurzaam geproduceerd

De SportContrainers zijn niet alleen geproduceerd maar ook ontwikkeld door Nijha, dat innovatieve beweegruimtes ontwikkeld voor binnensportaccommodatie en in de buitenlucht. De concepten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sporters zelf en professionals op het gebied van bewegen zoals gymdocenten en beleidsadviseurs. Stadsdeel Oost en Nijha hebben ook binnen dit project samen gekeken hoe de inwoners meer aan het bewegen te krijgen zijn in de gezonde buitenlucht. De SportContrainers worden gemaakt van gebruikte zeecontainers, die hiermee een tweede leven krijgen. Klik hier voor informatie.

Fotograaf: Mischa Riemersma