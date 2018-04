Top 50 grootste dagattracties trekken 8% meer bezoekers in 2017

NBTC Holland Marketing en Respons hebben de ‘TOP50 Dagattracties’ van 2017 uitgebracht. In de lijst staan de drukst bezochte attractieparken, dierentuinen, musea, sportieve recreatiegelegenheden en andere bezienswaardigheden in heel Nederland. Net als voorgaande jaren staat de Efteling op de eerste plaats; zij genereerde in 2017 voor het eerst meer dan 5 miljoen bezoeken. De Zaanse Schans trok de meeste buitenlandse bezoekers in 2017.

Top 5 Dagattracties

Lovers Canal Cruises heeft afgelopen jaar de tweede plek bemachtigd met bijna 2,3 miljoen bezoeken. Het Van Gogh Museum staat net als in 2016 op nummer drie met ruim 2,2 miljoen bezoeken. De Zaanse Schans volgt op de vierde plek met 2,2 miljoen bezoeken. Daarnaast heeft het Rijksmuseum de vijfde plaats bemachtigd met ruim 2,1 miljoen bezoeken. Enkele nieuwkomers in de TOP50 Dagattracties zijn de ADAM LOOKOUT (36), het Moco Museum (44), Red Light Secrets (45) Paleis het Loo (46), Bodyworlds (47) en het Kröller-Müller Museum (48).

TOP50 trekt ruim 12 miljoen buitenlandse bezoeken

Het totaal aantal internationale bezoeken van de ‘TOP50 Dagattracties’ bedraagt ruim 12 miljoen; een vierde van alle bezoeken aan de vijftig dagattracties. De Zaanse Schans staat met bijna 2 miljoen buitenlandse bezoeken op de eerste plek, op de voet gevolgd door het Van Gogh Museum met bijna 1,9 miljoen buitenlandse bezoeken. Lovers Canal Cruise trekt bijna 1,4 miljoen buitenlandse gasten en het Rijksmuseum staat op de vierde plaats met ruim 1,3 miljoen. Het Anne Frank Huis sluit de internationale top vijf af met bijna 1,2 miljoen bezoeken uit het buitenland.

Totaal ruim 47 miljoen bezoeken

Nederland telde in 2017 achttien dagattracties die één miljoen of meer (inter)nationale bezoeken registreerden. In 2016 waren dat er zestien. In totaal zijn er in 2017 in Nederland zo’n 47 miljoen bezoeken gerealiseerd bij de vijftig grootste dagattracties, 8% meer dan in 2016.

beeld: Paleis Het Loo.