Nieuwe muzikale attractie in Dreumesland

Op zaterdag 28 april opent in Avonturenpark Hellendoorn Bella’s Swing Paleis, een nieuwe attractie voor de allerkleinsten. Kinderen kunnen hier heerlijk dansen op en meezingen met populaire kinderhits en de aanstekelijke liedjes uit het park. De parkmascottes Baba en Bella dansen regelmatig mee met de kinderen. Dankzij de lichteffecten en mooie aankleding is het in Bella’s Swing Paleis de hele dag een feestje! Dreumesland is een speciaal gebied in Avonturenpark Hellendoorn voor de kleinste avonturiers. Alle attracties in dit gebied zijn geschikt voor kinderen tot 120 cm. Met de komst van Bella’s Swingpaleis kunnen de kleintjes zich in dit minipretpark zelfstandig vermaken met maar liefst acht attracties. In het Swingpaleis kan niemand stil blijven zitten en dat hoeft ook niet! Baba en Bella zijn vaak te vinden in deze interactieve kinderdisco en leren de kinderen hun coolste moves. Dans je mee?