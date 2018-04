Teun Dielesen nieuwe Operationeel Directeur Toverland

Attractiepark Toverland heeft een nieuwe Operationeel Directeur. Teun Dielesen gaat leiding geven aan de operationele afdelingen en hiermee de huidige gasttevredenheid van een 9+ borgen. Met zijn 23 jaar is hij de jongste pretparkdirecteur van de Benelux. Het vierkoppige directieteam van Toverland is met de toevoeging van Teun weer compleet. De afdelingen Horeca, Retail, Mens & Organisatie, Planning en Operations zullen voortaan door Teun Dielesen aangestuurd worden. Hij streeft ernaar deze afdelingen op inspirerende wijze te faciliteren om te blijven groeien. “Mijn doel is om dit fantastische familiebedrijf te laten uitgroeien tot een van de grotere en meest magische vrijetijdsbelevingen van Europa”, aldus Teun. Met de komst van Teun bestaat het directieteam van Attractiepark Toverland uit vier personen: Caroline Kortooms (Algemeen Directeur), Paul Oomen (Technisch Directeur), Carin van Berkel (Commercieel Directeur) en Teun Dielesen (Operationeel Directeur).

Toverland-DNA

Teun is al ruim vijf jaar werkzaam bij Toverland en sinds drie jaar de schoonzoon van Caroline. Na diverse operationele parkfuncties en een functie bij de Financiële Administratie is hij momenteel Manager Attracties. Alvorens de functie van Operationeel Directeur te gaan bekleden, zal hij eerst de afdeling attracties overdragen. In zijn opleiding tot Operationeel Directeur zal Teun nauw worden bijgestaan door Jean Gelissen, Algemeen Directeur Gelissen Group, en Caroline Kortooms. Jean en Caroline hebben Teun voor deze functie benaderd omdat hij “het Toverland-DNA heeft, passie heeft voor de branche en bovenal een professioneel mensen-mens is”.

Teun heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en Amsterdam, met een specialisatie in strategie. Zijn persoonlijke drijfveer is het vol passie en overtuiging neerzetten van magische belevenissen. Teun is pas écht tevreden als de gasten van Toverland de waan van de dag vergeten en met een heerlijk gevoel huiswaarts keren.